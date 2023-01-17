Обвиняемый в госизмене экс-ведущий канала Медведчука выехал из Украины в США (видео)

Судебное заседание по делу Руслана Коцабы не состоялось, поскольку на него не явились ни обвиняемый, ни его защитник, ни представитель прокуратуры. Пророссийский журналист после отъезда записал ролик в центре Нью-Йорка, назвав Украину "эфемерным государством, которое утилизирует своих граждан за интересы США и России".

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Обвиняемый в государственной измене блогер Руслан Коцаба, работавший на одном из телеканалов экс-нардепа Виктора Медведчука, смог выехать из Украины. Об этом он сообщил на своем Youtube-канале.

Госизмена Руслана Коцабы — обвиняемый выехал из Украины

Как известно, 16 января в Ивано-Франковской области должно было пройти судебное заседание по делу журналиста и блогера Руслана Коцабы, которого обвиняют в государственной измене. Однако ни одна из сторон не явилась в суд.

Это связано с тем, что обвиняемый в госизмене Руслан Коцаба смог выехать из Украины в США. На своем Youtube-канале блогер, ранее работавший на одном из телеканалов экс-нардепа Виктора Медведчука, опубликовал видео из центра Нью-Йорка, в котором озвучил несколько пропагандистских заявлений.

В частности, Коцаба заявил, что украинцам не нужно участвовать в войне против России, поскольку наша страна якобы не является стороной конфликта. Обвиняемый в госизмене также назвал Украину "эфемерным государством, которое утилизирует своих граждан за интересы США и России".

"Зеленский в душе пацифист такой же, как я. То есть, он не собирался умирать за интересы олигархов или за эфемерное государство Украины, которое по сути сейчас утилизирует на своей земле украинцев только в интересах геополитической войны между США и РФ", — заявил Коцаба в видеоролике, который был снят в США.

[ + – ] Обвиняемый в госизмене Руслан Коцаба выехал из Украины в США

Глава Коломыйского горрайонного суда Виктор Васильковский в комментарии "Суспільному" подтвердил, что заседание по делу обвиняемого в госизмене журналиста не состоялось. По его словам, адвокат Руслана Коцабы подал ходатайство с просьбой перенести рассмотрение из-за того, что обвиняемый выехал из Украины.

"Это происходит в режиме видеоконференцсвязи из дания посольства Украины в США. Не появились сегодня ни Руслан Коцаба, ни его защитник, ни представитель прокуратуры", — добавил Васильковский в общении с журналистами.

"Суспільне" подало запрос в Госпогранслужбу, чтобы выяснить, как обвиняемый в госизмене журналист Руслан Коцаба смог выехать из Украины в США.

Руслан Коцаба — биография пророссийского журналиста

Руслан Коцаба — пророссийский журналист и блогер. До конца 2014 года работал внештатным корреспондентом телеканала "112 Украина". Зимой 2015 года Руслан Коцаба был арестован в Ивано-Франковске по подозрению в госизмене. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, а в решении Фемиды говорилось, что журналист сотрудничал с пропагандистским телеканалом "НТВ" и занимался подготовкой материалов о мобилизации в Украине.

В мае 2016 года Ивано-Франковский городской суд приговорил Руслана Коцабу к 3,5 годам лишения свободы. Фемида не увидела в действиях обвиняемого госизмену, но квалифицировала их по ст. 114-1 УК Украины — "Препятствование законным действиям ВСУ в особый период". Адвокатом Коцабы была Татьяна Монтян, которая подала апелляцию и сначала Коцабу признали невиновным и отпустили на свободу, но через год Высший специализированный суд отменил оправдательное решение в отношении блогера.

После выхода на свободу Руслан Коцаба трудоустроился на телеканал NewsOne, входивший в пул экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, на котором вел авторскую программу "Я так думаю". После полномасштабного вторжения ВС РФ называл Владимира Зеленского и Владимира Путина "убийцами", по вине которых "гибнут славяне".

Руслан Коцаба также отрицал вооруженную агресию России на востоке Украины, назвав ее "гражданским конфликтом", а пророссийских боевиков "Л/ДНР" — "восставшим Донбассом".

[ + – ] Руслан Коцаба обвинял Путина и Зеленского в развязывании полномасштабной войны

Напомним, что в декабре 2022 года экс-ведущий телеканалов Виктора Медведчука получил грамоту от военной разведки Украины. Благодарности Дмитрию Спиваку, который обвинял США в размещении биолабораторий в Украине и настаивал на нейтральном статусе Украины, выписали в ГУР МОУ и 36-й бригаде морской пехоты ВМСУ.