Экс-ведущий каналов Медведчука получил грамоту от военной разведки Украины (фото, видео)

Благодарность Дмитрию Спиваку, обвинявшего США в размещении биолабораторий в Украине и настаивавшего на нейтральном статусе Украины, выписали в ГУР МОУ и 36-й бригаде морской пехоты ВМСУ.

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Депутат Одесского горсовета нескольких созывов и бывший ведущий на телеканалах, входивших в пул экс-нардепа Виктора Медведчука, Дмитрий Спивак награжден грамотой от Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом политический деятель сообщил в своем личном Facebook.

Дмитрий Спивак награжден грамотой от ГУР МОУ и морской пехоты ВМСУ

Бывший ведущий каналов, входивших в пул Виктора Медведчука, Дмитрий Спивак опубликовал в своем Facebook фотографии грамот, которые были вручены ему военной разведкой Украины и командованием морской пехоты ВМСУ. По словам экс-депутата горсовета Одессы, до полномасштабного вторжения он делал много расследований, посвященных коррупции в Украине, а с началом боевых действий — "начал помогать Украине, как может".

"Быть в оппозиции к власти и быть в оппозиции к своей стране — это две большие разницы. И я помогаю своей стране. Как умею. И как могу. Тихо и без ежедневных фото в камуфляже в освобожденных городах. Без рекламы своих фондов и пафоса. И мне не надо для этого переобуваться… И да, я очень ценю эти награды. Для меня это по-настоящему важно. После войны я вновь буду вскрывать коррупцию и открывать свой "второй фронт" борьбы с мародерством и непрофессионализмом во власти. Ради страны. Ради будущего Украины. И, наверное, я вновь буду в оппозиции", — добавил Спивак в своей публикации.

Судя по фотографиям, грамоты были подписаны начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым и командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМСУ Виктором Сикозой.

[ + – ] Дмитрий Спивак получил грамоты от ГУР и морской пехоты [ + – ] Дмитрий Спивак получил грамоты от ГУР и морской пехоты

Дмитрий Спивак — биография

Дмитрий Спивак дважды избирался депутатом в Одесский горсовет — от партии "Яблоко" и ВО "Батьківщина". Помимо этого, политический деятель два раза пытался попасть в Верховную Раду Украины от "БПП" и по партийному списку "Политической партии Натальи Королевской", но ему не удалось набрать необходимое количество голосов.

В 2019 году Дмитрий Спивак хотел участвовать в досрочных парламентских выборах. Телеведущий числился в партийном списке "Слуги народа" под номером 33, но отказался от выдвижения после того, как "против него развернули кампанию по дискредитации".

До полномасштабного вторжения ВС РФ Дмитрий Спивак был ведущим и политическим экспертом на телеканалах, которые входили в пул экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Помимо этого, экс-депутат Одесского горсовета внесен в "реестр госпредателей", который был составлен Движением ЧЕСНО. Дмитрий Спивак имеет авторский канал на платформе Youtube, на который подписаны 100 тысяч человек.

Дмитрий Спивак — скандальные заявления

Весной 2021 года Дмитрий Спивак в эфире телеканала "Украина 24" утверждал, что США размещают на территории Украины 16 биологических лабораторий. Одно из подобных учреждений, по словам депутата горсовета, расположено в Одесской области.

"Я знаю, где находится одна из них. Разве мы с вами не заслуживаем четкого, ясного ответа — что здесь разрабатывается?" — утверждал Спивак, рассказывая об американских биолабораториях в Украине.

[ + – ] Дмитрий Спивак обвинил США в размещении биолабораторий в Украине

За 10 дней до вторжения Дмитрий Спивак в интервью изданию "Гордон" утверждал, что большой войны с Россией не будет и настаивал, что Украина должна стать нейтральным государством, отказавшись от евроинтеграции и вступления в НАТО.

"Хватит биться головой о закрытые двери НАТО. Нас там не будет, и нам туда не нужно. Войны не будет. А вот разваленная вдребезги экономика Украины — вполне. Коллективный Запад своей военной истерией и "точными датами наступления" планомерно уничтожает нашу экономику в тандеме с тотальной коррупцией власти", — говорилось в интервью от 14 февраля 2022 года.

Уже после вторжения Дмитрий Спивак утверждал, что президента РФ Владимира Путина якобы "подтолкнули" к развязыванию большой войны против Украины.

"Они его переиграли. Информационно переиграли, системно подталкивая к этому безумному решению… Украина выстоит и широкомасштабного вторжения с оккупацией городов не будет… Политически на сегодня Запад выиграл, а Путин проиграл", — утверждал телеведущий.

[ + – ] Дмитрий Спивак оправдывал Путина после вторжения в Украину

25 февраля Дмитрий Спивак в своем Facebook написал, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны сесть за стол переговоров для урегулирования полномасштабной войны.

"И Зеленский и Путин уже вроде бы готовы к этому. Мир всегда лучше войны. Но по-прежнему уже не будет. Мы, скорее всего, будем жить в некой иной парадигме. В том числе, во внешнем мире. Что касается нынешних предложений президента договариваться с Россией о гарантиях и нейтральном статусе, о котором я говорю уже несколько лет, то в нынешней ситуации Минск-2 может показаться манной небесной", — говорится в публикации Спивака от 25 февраля.

[ + – ] Дмитрий Спивак настаивал на переговорах между Украиной и Россией [ + – ] Дмитрий Спивак настаивал на переговорах между Украиной и Россией

Отметим, что в 2019 году телеведущий Дмитрий Спивак планировал баллотироваться в Верховную Раду по партийному списку "Слуги народа". Позже телеведущий телеканалов из пула Виктора Медведчука отказался от выдвижения своей кандидатуры, чтобы не вредить рейтингу президентской партии.