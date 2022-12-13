Ексведучий каналів Медведчука отримав грамоту від військової розвідки України (фото, відео)

Подяку Дмитру Співаку, який звинувачував США в розміщенні біолабораторій в Україні та наполягав на нейтральному статусі України, виписали в ГУР МОУ та 36-й бригаді морської піхоти ВМСУ.

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Депутата Одеської міськради кількох скликань і колишнього ведучого на телеканалах, що входили в пул екснардепа Віктора Медведчука, Дмитра Співака нагороджено грамотою від Головного управління розвідки Міноборони України. Про це політичний діяч повідомив у своєму особистому Facebook.

Дмитра Співака нагороджено грамотою від ГУР МОУ та морської піхоти ВМСУ

Колишній ведучий каналів, що входили до пулу Віктора Медведчука, Дмитро Співак опублікував у своєму Facebook фотографії грамот, які були вручені йому військовою розвідкою України та командуванням морської піхоти ВМСУ. За словами ексдепутата міськради Одеси, до повномасштабного вторгнення він робив багато розслідувань, присвячених корупції в Україні, а з початком бойових дій "почав допомагати Україні, як може".

"Бути в опозиції до влади й бути в опозиції до своєї країни — це дві великі різниці. І я допомагаю своїй країні. Як вмію. І як можу. Тихо та без щоденних фото в камуфляжі у звільнених містах. Без реклами своїх фондів і пафосу. І мені не треба для цього перевзуватися... І так, я дуже ціную ці нагороди... Для мене це по-справжньому важливо... Після війни я знову розкриватиму корупцію та відкриватиму свій "другий фронт" боротьби з мародерством і непрофесіоналізмом у владі. Заради майбутнього України. І, напевно, я знову буду в опозиції", — додав Співак у своїй публікації.

Судячи з фотографій, грамоти підписали начальник ГУР МОУ Кирило Буданов і командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМСУ Віктор Сікоза.

[ + – ] Дмитро Співак отримав грамоти від ГУР та морської піхоти [ + – ] Дмитро Співак отримав грамоти від ГУР та морської піхоти

Дмитро Співак — біографія

Дмитро Співак двічі обирався депутатом до Одеської міськради — від партії "Яблуко" та ВО "Батьківщина". Крім цього, політичний діяч двічі намагався потрапити у Верховну Раду України від "БПП" і за партійним списком "Політичної партії Наталії Королевської", але йому не вдалося набрати необхідної кількості голосів.

У 2019 році Дмитро Співак хотів взяти участь у дострокових парламентських виборах. Телеведучий був у партійному списку "Слуги народу" під номером 33, але відмовився від висування після того, як "проти нього розгорнули кампанію з дискредитації".

До повномасштабного вторгнення ЗС РФ Дмитро Співак був ведучим і політичним експертом на телеканалах, які входили до пулу екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Крім цього, ексдепутата Одеської міськради внесли до "реєстру держзрадників", який склав Рух ЧЕСНО. Дмитро Співак має авторський канал на платформі YouТube, на який підписано 100 тисяч людей.

Дмитро Співак — скандальні заяви

Навесні 2021 року Дмитро Співак в ефірі телеканалу "Україна 24" стверджував, що США розміщують на території України 16 біологічних лабораторій. Одна з подібних установ, за словами депутата міськради, розташована на Одещині.

"Я знаю, де розташована одна з них. Хіба ми з вами не заслуговуємо на чітку, ясну відповідь — що тут розробляється?" — стверджував Співак, розповідаючи про американські біолабораторії в Україні.

[ + – ] Дмитро Співак звинуватив США в розміщенні біолабораторій в Україні

За 10 днів до вторгнення Дмитро Співак в інтерв'ю виданню "Гордон" стверджував, що великої війни з Росією не буде, та наполягав, що Україна має стати нейтральною державою, відмовившись від євроінтеграції та вступу в НАТО.

"Досить битися головою об зачинені двері НАТО. Нас там не буде, і нам туди не потрібно. Війни не буде. А ось розвалена вщент економіка України — цілком. Колективний Захід своєю військовою істерією та "точними датами наступу" планомірно знищує нашу економіку в тандемі з тотальною корупцією влади", — йшлося в інтерв'ю від 14 лютого 2022 року.

Уже після вторгнення Дмитро Співак стверджував, що президента РФ Володимира Путіна нібито "підштовхнули" до розв'язання великої війни проти України.

"Вони його переграли. Інформаційно переграли, системно підштовхуючи до цього шаленого рішення... Україна вистоїть, і широкомасштабного вторгнення з окупацією міст не буде... Політично сьогодні Захід виграв, а Путін програв", — стверджував телеведучий.

[ + – ] Дмитро Співак виправдовував Путіна після вторгнення в Україну

25 лютого Дмитро Співак у своєму Facebook написав, що Володимир Зеленський і Володимир Путін повинні сісти за стіл переговорів для врегулювання повномасштабної війни.

"І Зеленський, і Путін уже начебто готові до цього. Мир завжди кращий за війну. Але, як і раніше, вже не буде. Ми, швидше за все, житимемо в якійсь іншій парадигмі. У тому числі, у зовнішньому світі. Щодо нинішніх пропозицій президента домовлятися з Росією про гарантії та нейтральний статус, про який я говорю вже кілька років, то в нинішній ситуації Мінськ-2 може здатися манною небесною", — йдеться в публікації Співака від 25 лютого.

[ + – ] Дмитро Співак наполягав на переговорах між Україною та Росією [ + – ] Дмитро Співак наполягав на переговорах між Україною та Росією

Зазначимо, що у 2019 році телеведучий Дмитро Співак планував балотуватися до Верховної Ради за партійним списком "Слуги народу". Пізніше телеведучий телеканалів із пулу Віктора Медведчука відмовився від висування своєї кандидатури, щоб не шкодити рейтингу президентської партії.