Звинувачений у держзраді ексведучий каналу Медведчука виїхав із України в США (відео)

Судове засідання у справі Руслана Коцаби не відбулося, оскільки на нього не з'явилися ані обвинувачений, ані його захисник, ані представник прокуратури. Проросійський журналіст після від'їзду записав ролик у центрі Нью-Йорка, назвавши Україну "ефемерною державою, яка утилізує своїх громадян за інтереси США та Росії".

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Обвинувачений у державній зраді блогер Руслан Коцаба, який працював на одному з телеканалів екснардепа Віктора Медведчука, зміг виїхати з України. Про це він повідомив на своєму Youtube каналі.

Держзрада Руслана Коцаби — обвинувачений виїхав із України

Як відомо, 16 січня в Івано-Франківській області мало пройти судове засідання в справі журналіста й блогера Руслана Коцаби, якого звинувачують у державній зраді. Однак жодна зі сторін не з'явилася до суду.

Це пов'язано з тим, що обвинувачений у держзраді Руслан Коцаба зміг виїхати з України в США. На своєму YouТube-каналі блогер, який раніше працював на одному з телеканалів екснардепа Віктора Медведчука, опублікував відео з центру Нью-Йорка, в якому озвучив кілька пропагандистських заяв.

Зокрема, Коцаба заявив, що українцям не потрібно брати участь у війні проти Росії, оскільки наша країна не є стороною конфлікту. Обвинувачений у держзраді також назвав Україну "ефемерною державою, яка утилізує своїх громадян за інтереси США та Росії".

"Зеленський у душі пацифіст такий самий, як я. Тобто він не збирався вмирати за інтереси олігархів або за ефемерну державу Україну, яка по суті зараз утилізує на своїй землі українців лише на користь геополітичної війни між США та РФ", — заявив Коцаба у відеоролику, знятому в США.

[ + – ] Обвинувачений у держзраді Руслан Коцаба виїхав із України в США

Голова Коломийського міськрайонного суду Віктор Васильковський у коментарі "Суспільному" підтвердив, що засідання у справі обвинуваченого в держзраді журналіста не відбулося. За його словами, адвокат Руслана Коцаби подав клопотання з проханням перенести розгляд через те, що обвинувачений виїхав із України.

"Це відбувається в режимі відеоконференцзв'язку з подання посольства України в США. Не з'явилися сьогодні ні Руслан Коцаба, ні його захисник, ні представник прокуратури", — додав Васильковський у спілкуванні з журналістами.

"Суспільне" подало запит до Держприкордонслужби, щоб з'ясувати, як обвинувачений у держзраді журналіст Руслан Коцаба зміг виїхати з України в США.

Руслан Коцаба — біографія проросійського журналіста

Руслан Коцаба — проросійський журналіст і блогер. До кінця 2014 року працював позаштатним кореспондентом телеканалу "112 Україна". Взимку 2015 року Руслана Коцабу заарештували в Івано-Франківську за підозрою в держзраді. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а в рішенні Феміди говорилося, що журналіст співпрацював із пропагандистським телеканалом "НТВ" і займався підготовкою матеріалів про мобілізацію в Україні.

У травні 2016 року Івано-Франківський міський суд засудив Руслана Коцабу до 3,5 року позбавлення волі. Феміда не побачила в діях обвинуваченого держзраду, але кваліфікувала їх за ст. 114-1 КК України — "Перешкода законним діям ЗСУ в особливий період". Адвокаткою Коцаби була Тетяна Монтян, яка подала апеляцію, і спочатку Коцабу визнали невинним і відпустили на волю, але через рік Вищий спеціалізований суд скасував виправдувальне рішення щодо блогера.

Після виходу на волю Руслан Коцаба працевлаштувався на телеканал NewsOne, який входив до пулу екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, на якому вів авторську програму "Я так думаю". Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ називав Володимира Зеленського та Володимира Путіна "вбивцями", з вини яких "гинуть слов'яни".

Руслан Коцаба також заперечував збройну агресію Росії на сході України, назвавши її "громадянським конфліктом", а проросійських бойовиків "Л/ДНР" — "Донбасом, що повстав".

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Нагадаємо, що в грудні 2022 року ексведучий телеканалів Віктора Медведчука отримав грамоту від військової розвідки України. Подяки Дмитру Співаку, який звинувачував США в розміщенні біолабораторій в Україні та наполягав на нейтральному статусі України, виписали в ГУР МОУ та 36-й бригаді морської піхоти ВМСУ.