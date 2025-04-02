Балотується в академіки: стало відомо, чим зараз займається Микола Азаров

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, який втік до РФ у 2014 році, став кандидатом у члени Російської академії наук у 2025 році. При цьому його індекс Гірша, що є показником наукової продуктивності, дорівнює нулю.

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Про це повідомляє Telegram-канал академічної спільноти T-Invariant, створений вченими та науковими журналістами, які виїхали з РФ.

Перед виборами академіків і членів-кореспондентів РАН на сайті російської наукової електронної бібліотеки elibrary опублікували наукометричні показники всіх цьогорічних кандидатів. Згідно з оприлюдненими даними, в Азарова "нульовий" індекс Гірша (h-індекс) — цей показник використовується для оцінки діяльності вчених на основі цитованості та кількості публікацій.

"Важко пригадати, коли ще було таке, щоб в академіки балотувалися вчені з індексом Гірша нуль. Однак саме таким є показник за ядром РІНЦ (російський індекс наукового цитування — ред.) претендента за напрямом "гірничі науки" Миколи Азарова, колишнього прем'єр-міністра України", — зазначили в Telegram-каналі.

Автори каналу додали, що не змогли знайти інформацію про Азарова в базі даних наукових цитувань Scopus.

Микола Азаров раніше був членом-кореспондентом Національної академії наук України (відділення наук про Землю). У червні 2022 року його виключили зі складу, про що повідомлялося на офіційному сайті НАНУ.

Азаров став кандидатом у члени РАН 2025 року за спеціальністю "Гірничі науки" Фото: Скриншот

Що відомо про Миколу Азарова

Микола Азаров був співзасновником "Партії регіонів", працював в уряді Віктора Януковича, а у 2010 році був призначений прем'єр-міністром України. Подав у відставку на початку 2014 року, коли почалися розстріли протестувальників на Майдані, і після цього виїхав до РФ.

Державне бюро розслідувань в березні 2021 року оголосило про підозру колишньому прем'єр-міністру України Миколі Азарову в державній зраді, здійсненій за попередньою змовою з групою осіб, яка призвела до окупації Криму Росією.

У травні 2022 року пресслужба ДБР повідомила, що відомство отримало дозвіл на проведення спецрозслідування щодо держзради Миколи Азарова. За інформацією бюро, колишній прем'єр-міністр завдав збитків національній безпеці України та діяв на користь РФ, коли підписував так звані "Харківські угоди". Вони подовжували термін перебування російського Чорноморського флоту в Україні на 25 років.

Розслідування було завершено в грудні 2022 року, а в листопаді 2023-го Офіс генерального прокурора України повідомив, що експрем'єру оголосили підозру в інформдіяльності на користь РФ від початку повномасштабного вторгнення.

У травні 2023 року журналістка-розслідувачка Bihus.Info Аліса Юрченко показала, як живе родина Миколи Азарова. Журналістка зазначала, що його сім'я знайшла в РФ нові джерела збагачення, має нерухомість в Італії, Австрії, Швейцарії та Франції і теоретично може вільно пересуватися Європою, бо нікого з них не оголошували в міжнародний розшук.

Нагадаємо також, народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно виїхав з України, 28 березня взяв участь у патріотичній конференції у РФ, де дякував експрем'єру-втікачу Миколі Азарову за його позицію.