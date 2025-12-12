Експрем'єр-міністр України Микола Азаров, якому винесли вирок у справі про держзраду і який живе у РФ, розкритикував українського лідера Володимира Зеленського, звинувативши у спробі зірвати мирні переговори.

Азаров стверджує, що Україна нібито поширює "різні версії мирного плану". Про це колишній український політик заявив у коментарях російським пропагандистським ЗМІ.

Колишній прем'єр звинуватив українську владу у спробі зірвати переговори між сторонами. За його словами, Київ прагне "зробити винною Росію" у цьому.

"Київ вкидає різні версії мирного плану з метою зірвати будь-які домовленості та зробити винною Росію", — заявив Азаров росЗМІ.

За словами експрем'єра, версія мирного плану з правками, якою українська сторона відповіла на пропозиції США, є "абсолютно недоговороспроможним" документом.

Окрім того, Микола Азаров оцінив шанси на можливості укладення мирної угоди до Різдва. Він стверджує, що наразі "немає жодних шансів" на те, що домовленостей буде досягнуто до цього часу.

"Жодних шансів на врегулювання українського конфлікту до Різдва немає", — наголосив політик.

Також Микола Азаров, що став рупором російської пропаганди, додав, що Володимир Зеленський нібито спробує зробити так, аби "вибори в країні не відбулися". Так експрем'єр відреагував на заяви президента України щодо готовності до проведення виборів.

Варто зауважити, що Азаров втік до РФ ще у 2014 році, де нібито отримав політичний притулок. З того часу колишній прем'єр живе на "подачки" Кремля, отримуючи кошти зокрема від пропагандистських каналів, як розповідало видання "Телеграф" на початку грудня.

Нагадаємо, 3 грудня в Київській міській прокуратурі повідомили, що Миколі Азарову винесли вирок у справі про державну зраду, за який той отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.