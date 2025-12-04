Отримує 50 тисяч рублів "зарплати", має особняк від Путіна та охорону: ЗМІ дізналися, як зараз живе втікач Азаров
Експрем'єр-міністр України Микола Азаров, якому винесли вирок у справі про держзраду, живе у Росії за кошт кремлівських "подачок" і пропаганди, ставши одним із її рупорів.
Микола Азаров має особняк у Підмосков'ї і вписаний нібито на роботі у Донецькому гірничому інституті, де йому виплачують зарплату у розмірі 50 тисяч рублів. Про те, де та як живе скандальний політичний втікач з України, розповіло видання "Телеграф".
Колишній прем'єр втік до Росії у 2014 році, після початку заворушень на Євромайдані. Потім він публічно заявив про те, що йому у Росії надали політичний притулок, і відбулося це за особистої вказівки президента РФ Володимира Путіна.
50 соток землі у Підмосков'ї
Через рік після втечі, як пише видання Explainer, Азарову виділили 50 соток землі разом з особняком у селі Петрово-Дальнє від "Оздоровчого комплексу Рубльово-Успенський", що у Московській області. Нерухомість йому виділило Управління справами президента РФ на основі певного офіційного "листа" без авторства.
Власником елітної нерухомості у Росії став і син Миколи Азарова — Олексій. У 2019 році він став власником квартири площею у 146 квадратних метрів у Москві, вартість якої зараз може сягати 300 мільйонів рублів.
Де та як "працює" Микола Азаров у Росії
Розслідувачі з'ясували, що Азаров отримує гроші від Республіканського академічного науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки, геофізики та маркшейдерської справи, розташованого в окупованому росіянами Донецьку. Щомісяця звідти експрем'єру "капає" по 50 тисяч рублів.
Невідомо, чи Азаров їздить на роботу у небезпечний Донецьк із Підмосков'я, тож розслідувачі припускають, що він там лише рахується як працівник. Утікач колись був директором установи, з 1984 по 1995 роки, але зараз згадок про нього на сайті інституту зовсім немає.
Окрім "зарплати" з вищезгаданого інституту, Азаров отримує гроші від російських пропагандистів. Відомо, що у 2018 році прокремлівський канал "Росія" переказав 1 мільйон рублів Миколі Яновичу. Там він неодноразово світився, зокрема коли брав участь у пропагандистському проєкті "Вечір із Володимиром Соловйовим".
Окрім цього, Микола Азаров має особисту охорону від Російської Федерації. Про це свідчать знайдені дані про десятки дзвінків Максиму Позднякову, який виявився співробітником Федеральної служби охорони.
Нагадаємо, 3 грудня в Київській міській прокуратурі повідомили, що Азарову винесли вирок у справі про державну зраду: 15 років позбавлення волі та повна конфіскація майна.
Раніше Азаров з'являвся у росЗМІ, де коментував зокрема вирок ексмеру Одеси Геннадію Труханову.