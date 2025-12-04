Отримує 50 тисяч рублів "зарплати", має особняк від Путіна та охорону: ЗМІ дізналися, як зараз живе втікач Азаров

Експрем'єр-міністр України Микола Азаров, якому винесли вирок у справі про держзраду, живе у Росії за кошт кремлівських "подачок" і пропаганди, ставши одним із її рупорів.

Микола Азаров має особняк у Підмосков'ї і вписаний нібито на роботі у Донецькому гірничому інституті, де йому виплачують зарплату у розмірі 50 тисяч рублів. Про те, де та як живе скандальний політичний втікач з України, розповіло видання "Телеграф".

Колишній прем'єр втік до Росії у 2014 році, після початку заворушень на Євромайдані. Потім він публічно заявив про те, що йому у Росії надали політичний притулок, і відбулося це за особистої вказівки президента РФ Володимира Путіна.

50 соток землі у Підмосков'ї

Через рік після втечі, як пише видання Explainer, Азарову виділили 50 соток землі разом з особняком у селі Петрово-Дальнє від "Оздоровчого комплексу Рубльово-Успенський", що у Московській області. Нерухомість йому виділило Управління справами президента РФ на основі певного офіційного "листа" без авторства.

Відео дня

Власником елітної нерухомості у Росії став і син Миколи Азарова — Олексій. У 2019 році він став власником квартири площею у 146 квадратних метрів у Москві, вартість якої зараз може сягати 300 мільйонів рублів.

Explainer | будинок у Москві, в якому Олексій Азаров має елітну квартиру

Де та як "працює" Микола Азаров у Росії

Розслідувачі з'ясували, що Азаров отримує гроші від Республіканського академічного науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки, геофізики та маркшейдерської справи, розташованого в окупованому росіянами Донецьку. Щомісяця звідти експрем'єру "капає" по 50 тисяч рублів.

Невідомо, чи Азаров їздить на роботу у небезпечний Донецьк із Підмосков'я, тож розслідувачі припускають, що він там лише рахується як працівник. Утікач колись був директором установи, з 1984 по 1995 роки, але зараз згадок про нього на сайті інституту зовсім немає.

Окрім "зарплати" з вищезгаданого інституту, Азаров отримує гроші від російських пропагандистів. Відомо, що у 2018 році прокремлівський канал "Росія" переказав 1 мільйон рублів Миколі Яновичу. Там він неодноразово світився, зокрема коли брав участь у пропагандистському проєкті "Вечір із Володимиром Соловйовим".

Кадр з ток-шоу Соловйова на російському телебаченні Фото: Скрін відео

Окрім цього, Микола Азаров має особисту охорону від Російської Федерації. Про це свідчать знайдені дані про десятки дзвінків Максиму Позднякову, який виявився співробітником Федеральної служби охорони.

Нагадаємо, 3 грудня в Київській міській прокуратурі повідомили, що Азарову винесли вирок у справі про державну зраду: 15 років позбавлення волі та повна конфіскація майна.

Раніше Азаров з'являвся у росЗМІ, де коментував зокрема вирок ексмеру Одеси Геннадію Труханову.