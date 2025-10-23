Позбавлення громадянства Труханова: експрем'єр Азаров заявив росЗМІ, що Зеленський "порушив Конституцію"

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що президент Володимир Зеленський нібито "порушив Конституцію", коли позбавив громадянства колишнього мера Одеси Геннадія Труханова. Самому Азарову інкримінують державну зраду.

Микола Азаров стверджує, що в Україні президент відповідно до Конституції "не може звільняти мера". Про це експрем'єр розповів у коментарі для російського видання ТАСС.

"Президент за Конституцією не має права звільняти мера. Ось у Росії є таке право за втрату довіри, наприклад, на мою думку, я не знаю точно, але, на мою думку, є. А в Україні відсутнє у Конституції право", — пояснив Азаров.

Він додав, що міський голова є представником місцевого самоврядування, вибирається на виборах громадою, і що відкликати його може "лише загальне голосування". Або ж звільнення мера можливе у випадку кримінального переслідування, винесення вироку суду чи звільнення за вироком суду, "якщо має бути тюремне ув'язнення".

Варто зауважити, що повноваження Геннадія Труханова на посаді міського голови Одеси були припинені після позбавлення його громадянства України. 16 жовтня на сайті Одеської міської ради з'явилося розпорядження щодо виконання обов'язків міського голови, відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", в. о. міського голови Ігоря Коваля.

Напередодні цього рішення заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в коментарі "Українській правді" пояснив, що повноваження Труханова на посаді міського голови Одеси будуть припиненими, коли міська рада отримає текст президентського указу про позбавлення його громадянства.

Микола Азаров натомість стверджує у коментарі росЗМІ, що президент Зеленський нібито "порушив Конституцію".

"Тобто Зеленський, ухваливши рішення про позбавлення його громадянства, по-перше, порушив Конституцію, бо за Конституцією народжений в Україні не має права бути позбавленим громадянства", — заявив експрем'єр.

Варто нагадати, що Володимир Зеленський позбавив Геннадія Труханова українського громадянства 14 жовтня. Президент заявив, що отримав підтвердження наявності російського громадянства і підписав відповідний указ.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора у листопаді 2023 року повідомив, що колишньому прем'єру України Миколі Азарову було висунуто звинувачення у співпраці з Росією.

Також у травні у мережі повідомили, що Микола Азаров був обраний до складу Російської академії наук, не написавши жодної наукової роботи.