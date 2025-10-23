Лишение гражданства Труханова: экс-премьер Азаров заявил росСМИ, что Зеленский "нарушил Конституцию"

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президент Владимир Зеленский якобы "нарушил Конституцию", когда лишил гражданства бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Самому Азарову инкриминируют государственную измену.

Николай Азаров утверждает, что в Украине президент в соответствии с Конституцией "не может увольнять мэра". Об этом экс-премьер рассказал в комментарии для российского издания ТАСС.

"Президент по Конституции не имеет права увольнять мэра. Вот в России есть такое право за потерю доверия, например, по моему мнению, я не знаю точно, но, по моему мнению, есть. А в Украине отсутствует в Конституции право", — пояснил Азаров.

Он добавил, что городской голова является представителем местного самоуправления, выбирается на выборах общиной, и что отозвать его может "только всеобщее голосование". Или же увольнение мэра возможно в случае уголовного преследования, вынесения приговора суда или освобождения по приговору суда, "если должно быть тюремное заключение".

Стоит заметить, что полномочия Геннадия Труханова на посту городского головы Одессы были прекращены после лишения его гражданства Украины. 16 октября на сайте Одесского городского совета появилось распоряжение о выполнении обязанностей городского головы, в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", и. о. городского головы Игоря Коваля.

Накануне этого решения заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик в комментарии "Украинской правде" пояснил, что полномочия Труханова на посту городского головы Одессы будут прекращены, когда городской совет получит текст президентского указа о лишении его гражданства.

Николай Азаров вместо этого утверждает в комментарии росСМИ, что президент Зеленский якобы "нарушил Конституцию".

"То есть Зеленский, приняв решение о лишении его гражданства, во-первых, нарушил Конституцию, потому что по Конституции рожденный в Украине не имеет права быть лишенным гражданства", — заявил экс-премьер.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский лишил Геннадия Труханова украинского гражданства 14 октября. Президент заявил, что получил подтверждение наличия российского гражданства и подписал соответствующий указ.

Напомним, что Офис генпрокурора в ноябре 2023 года сообщил, что бывшему премьеру Украины Николаю Азарову было выдвинуто обвинение в сотрудничестве с Россией.

Также в мае в сети сообщили, что Николай Азаров был избран в состав Российской академии наук, не написав ни одной научной работы.