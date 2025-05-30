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Не написал ни одной научной работы: экс-премьер Украины Николай Азаров стал академиком РАН

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Фото: скриншот | У Николая Азарова нет ни одной научной работы, но он стал академиком Российской академии наук

Российская академия наук (РАН) избрала в состав своих академиков Николая Азарова — бывшего премьер-министра Украины и экс-члена Национальной академии наук Украины.

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Об этом сообщил Telegram-канал "T-Invariant: медиа ученых", созданный учеными и научными журналистами, которые выехали из РФ.

Отмечается, что кандидатуру Николая Азарова поддержали 527 академиков, 14 проголосовали против, еще 15 воздержались.

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Азаров стал академиком РАН
Фото: скриншот

Избрание Азарова стало беспрецедентным случаем: впервые академиком РАН выбрали человека с нулевым индексом Хирша — это означает, что в международных базах Scopus и Web of Science не зафиксировано цитирований его работ.

В апреле T-invariant сообщал, что Отделение наук о Земле РАН поддержало выдвижение Азарова в академики. При этом подчеркивалось, что у бывшего украинского премьера отсутствуют публикации в так называемом "ядре РИНЦ" — отобранном перечне российских научных изданий, соответствующих установленным критериям научной значимости.

"Выборы в РАН состоялись, итоги подвели, человек с индексом Хирша ноль стал академиком", - отмечается в сообщении.

Николай Азаров ранее был членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины (отделение наук о Земле). В июне 2022 года его исключили из состава, о чем сообщалось на официальном сайте НАНУ.

Напомним, в начале апреля Николай Азаров, который сбежал в РФ в 2014 году, стал кандидатом в члены Российской академии наук.

В мае 2023 года журналистка-расследователь Bihus.Info Алиса Юрченко показала, как живет семья Николая Азарова. Журналистка отмечала, что его семья нашла в РФ новые источники обогащения, имеет недвижимость в Италии, Австрии, Швейцарии и Франции и теоретически может свободно передвигаться по Европе, потому что никого из них не объявляли в международный розыск.