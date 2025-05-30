Не написав жодної наукової роботи: експрем'єр України Микола Азаров став академіком РАН

Російська академія наук (РАН) обрала до складу своїх академіків Миколу Азарова — колишнього прем'єр-міністра України та екс-члена Національної академії наук України.

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Про це повідомив Telegram-канал "T-Invariant: медіа вчених", створений вченими і науковими журналістами, які виїхали з РФ.

Зазначається, що кандидатуру Миколи Азарова підтримали 527 академіків, 14 проголосували проти, ще 15 утрималися.

Азаров став академіком РАН Фото: скриншот

Обрання Азарова стало безпрецедентним випадком: уперше академіком РАН обрали людину з нульовим індексом Гірша — це означає, що в міжнародних базах Scopus і Web of Science не зафіксовано цитувань її робіт.

У квітні T-invariant повідомляв, що Відділення наук про Землю РАН підтримало висунення Азарова в академіки. Водночас наголошувалося, що в колишнього українського прем'єра відсутні публікації в так званому "ядрі РІНЦ" — відібраному переліку російських наукових видань, що відповідають встановленим критеріям наукової значущості.

"Вибори в РАН відбулися, підсумки підбили, людина з індексом Гірша нуль стала академіком", — наголошується в повідомленні.

Микола Азаров раніше був членом-кореспондентом Національної академії наук України (відділення наук про Землю). У червні 2022 року його виключили зі складу, про що повідомляли на офіційному сайті НАНУ.

Нагадаємо, на початку квітня Микола Азаров, який втік до РФ у 2014 році, став кандидатом у члени Російської академії наук.

У травні 2023 року журналістка-розслідувачка Bihus.Info Аліса Юрченко показала, як живе родина Миколи Азарова. Журналістка зазначала, що його сім'я знайшла в РФ нові джерела збагачення, має нерухомість в Італії, Австрії, Швейцарії та Франції й теоретично може вільно пересуватися Європою, бо нікого з них не оголошували в міжнародний розшук.