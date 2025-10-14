Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщают СМИ, лишил Геннадия Труханова украинского гражданства. Кроме того, глава государства заявил, что получил подтверждение наличия российского гражданства "у определенных лиц" и подписал соответствующий указ.

Согласно информации, обнародованной на странице президента в Telegram, Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в ряде регионов страны. Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и деятельности коллаборационистов в прифронтовых и приграничных областях, а также на юге Украины.

Зеленский в своей публикации не уточняет, касается ли его указ о лишении гражданства Геннадия Труханова, однако в эфире телемарафона отметили, что в соответствующем документе перечислены именно мэр Одессы, экс-нардеп Олег Царев и скандальный артист балета Сергей Полунин.

Геннадий Труханов уверяет, что не имеет гражданства РФ

Стоит заметить, что в сегодняшнем эфире телеканала "Суспільне" Геннадий Труханов прокомментировал вопрос о якобы имеющемся у него российском гражданстве. Он отметил, что подобные обвинения периодически появляются еще с 2014 года, однако все проведенные проверки официально опровергали любые предположения о наличии у него российского паспорта.

Труханов подчеркнул, что никогда не был гражданином Российской Федерации и готов пройти любые проверки, включая тестирование на полиграфе. По его словам, первая волна слухов появилась во время выборов 2014 года. Тогда он обратился в российские дипломатические учреждения в Украине, которые подтвердили, что гражданства РФ у него нет, и эту информацию он передал в Верховную Раду.

В 2015-2016 годах, когда вопрос поднимал Михаил Саакашвили, Труханов привлек адвоката и направил официальные запросы в соответствующие органы в России. Ответы подтвердили, что любые заявления о его российском паспорте являются фейковыми. Эти документы он передал украинским прокурорам и суду, в частности во время рассмотрения дела в Одесском Малиновском суде.

Более того, чиновник добавил, что в 2018 году, в рамках уголовного производства, НАБУ направило международный запрос в Россию. Ответ официально подтвердил отсутствие у него российского гражданства. Он подчеркнул, что единственным достоверным источником в этом деле являются официальные документы, полученные от дипломатических и судебных органов.

Напомним, что 13 октября комиссия при президенте Украины приняла решение о лишении Труханова украинского гражданства.

Кроме этого, Геннадий Труханов записал видеообращение, где заявил, что информация о наличии у него российского гражданства — это "очередная провокация", однако не уточнил, кому она может быть полезной.