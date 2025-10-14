Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства мера Одеси, — ЗМІ (відео)

Президент України Володимир Зеленський, як повідомляють ЗМІ, позбавив Геннадія Труханова українського громадянства. Крім того, голова держави заявив, що отримав підтвердження наявності російського громадянства "у певних осіб" і підписав відповідний указ.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сторінці президента в Telegram, Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації у низці регіонів країни. Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів про протидію російським агентурним мережам і діяльності колаборантів у прифронтових та прикордонних областях, а також на півдні України.

Зеленський у своїй публікації не уточнює, чи стосується його указ про позбавлення громадянства Геннадія Труханова, однак в етері телемарафону зазначили, що у відповідному документі перелічені саме мер Одеси, екснардеп Олег Царьов та скандальний артист балету Сергій Полунін.

Геннадій Труханов запевняє, що не має громадянства РФ

Варто зауважити, що у сьогоднішньому ефірі телеканалу "Суспільне" Геннадій Труханов прокоментував питання щодо нібито наявного у нього російського громадянства. Він зазначив, що подібні звинувачення періодично з’являються ще з 2014 року, проте всі проведені перевірки офіційно спростовували будь-які припущення про наявність у нього російського паспорта.

Труханов наголосив, що ніколи не був громадянином Російської Федерації та готовий пройти будь-які перевірки, включно з тестуванням на поліграфі. За його словами, перша хвиля чуток з’явилася під час виборів 2014 року. Тоді він звернувся до російських дипломатичних установ в Україні, які підтвердили, що громадянства РФ у нього немає, і цю інформацію він передав до Верховної Ради.

У 2015–2016 роках, коли питання підіймав Михайло Саакашвілі, Труханов залучив адвоката і направив офіційні запити до відповідних органів у Росії. Відповіді підтвердили, що будь-які заяви про його російський паспорт є фейковими. Ці документи він передав українським прокурорам і суду, зокрема під час розгляду справи в Одеському Малиновському суді.

Ба більше, посадовець додав, що у 2018 році, в межах кримінального провадження, НАБУ направило міжнародний запит до Росії. Відповідь офіційно підтвердила відсутність у нього російського громадянства. Він підкреслив, що єдиним достовірним джерелом у цій справі є офіційні документи, отримані від дипломатичних і судових органів.

Труханов збирається оскаржувати рішення про позбавлення його громадянства

Геннадій Труханов у коментарі журналістці заявив, що збирається оскаржувати рішення про позбавлення його громадянства. Ці слова прозвучали на відео, яке активно поширюють у мережі.

"Ми будемо боротися, адже це чисті фейки", – підкреслив мер, зазначивши, що всі документи давно перевірені.

Труханов запевнив, що не збирається залишати Одесу або Україну, а також підкреслив, що його підтримують більшість місцевих.

Нагадаємо, що 13 жовтня комісія при президентові України ухвалила рішення про позбавлення Труханова українського громадянства.

Окрім цього, Геннадій Труханов записав відеозвернення, де заявив, що інформація про наявність у нього російського громадянства — це "чергова провокація", проте не уточнив, кому вона може бути корисною.