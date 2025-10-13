Президентська комісія позбавила Труханова українського громадянства, — ЗМІ

Мер Одеси Геннадій Труханов, якого підозрюють у наявності паспорта РФ, може позбутися українського громадянства, а разом із ним — і посади.

Відповідне рішення ухвалила комісія при президентові України, і в разі підпису Зеленського Труханов позбудеться не тільки громадянства, а й повноважень мера, як це передбачено статтею 79 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", повідомляє "Думская" з посиланням на свої джерела.

Якщо глава держави підпише указ, виконувачем обов'язків мера стане секретар міськради, член партії "Слуга народу" Ігор Коваль.

"Зараз дуже багато чуток, не підтверджених офіційно, тому коментувати їх я не стану. Давайте дотримуватися букви закону. Сьогодні я виконую функціонал секретаря міської ради, а що буде далі, життя покаже", — заявив він у бесіді з журналістами.

"Думская" зазначає, що Зеленський може організувати в Одесі міську військову адміністрацію, яка безпосередньо підпорядковуватиметься Києву.

На думку колишнього секретаря Одеської міськради Олексія Потапського, рішення усунути мера зараз може призвести до хаосу в умовах постійних обстрілів і запуску опалювального сезону.

"Як доміно посиплються найрізноманітніші структури. Люди залишатимуть свої посади, тому що вони працювали, вибудовуючи певні стосунки з керівництвом. Що буде далі, чи піде президент на те, щоб прибрати ще й міську раду? Як у такій ситуації входити в опалювальний сезон? А всі негативи йтимуть тепер безпосередньо на Зеленського. Він прибрав Труханова, тепер "людина президента" керуватиме містом", — вважає він.

Однак інші ЗМІ спростовують оприлюднену "Думською" інформацію про позбавлення Труханова громадянства. Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерело, наближене до президентської комісії, наразі вона не розглядала і не ухвалювала рішення про мера Одеси.

"Не виключено, що ввечері щось зміниться, але зараз нічого немає", — зазначив співрозмовник.

Напередодні Труханов записав відеозвернення, у якому спростував інформацію про те, що в нього є громадянство РФ, і назвав ситуацію навколо нього провокацією, а також нагадав, що подібна інформація миготить у ЗМІ з 2014 року.

Нагадаємо, у червні Труханов вилаявся матюками в бесіді з місцевими жителями і заявив, що Одеса — не російське місто.

Також повідомлялося, що мер Одеси поскаржився на ТЦК, які щодня мобілізують комунальників.