"Одеса — не російське місто": Труханов вилаявся матом при жителях міста (відео)

Мер Одеси Геннадій Труханов став учасником конфлікту з жителями міста. Чоловік запитав його про пам'ятник поету Олександру Пушкіну.

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Відео спілкування мера Одеси з'явилося в соцмережах. Примітно, що свою промову Труханов виголошував російською мовою.

"Ти менше посилайся на [президента Росії Володимира] Путіна. Я дивлюся, ти наслухався його. У нас своя дорога. Та нас***ть, що сказав Путін. У нас своя історія і своє життя. Одеса — це не російське місто, бл***", — пояснив він.

Відео словесної перепалки поширилося в соцмережах і викликало хвилю обговорень. Судячи з коментарів, користувачі переважно підтримували Труханова.

Один із кореспондентів жартома зазначає: "Одеса — це єврейське місто". Українці вважають позицію мера "тверезою та актуальною", а ситуацію — прикладом реакції на маніпулятивні запитання.

Голова відділу зв'язків зі ЗМІ Одеської міськради Наталія Мальцева уточнила, що конфлікт стався 27 червня під час спілкування Труханова з ветеранами. Далі підійшов чоловік у білому одязі. Він запитував мера про російські маркери в місті і чому Путін називає Одесу "російським містом".

Варто нагадати, що Труханов відвідував на Куликовому полі 2014 року мітинги "антимайданівців".

Труханов заявив, що не поділяє сепаратистських ідей

Труханов пояснював, що не поділяв сепаратистських ідей ні тоді, ні зараз.

Нагадаємо, українська журналістка Раміна Есхакзай розповідала батькам, як захистити дітей від російськомовного контенту.

Письменниця і громадська діячка Лариса Ніцой вважає, що спілкуватися російською мовою просто неприпустимо. На її думку, такі люди є "ворогом народу".