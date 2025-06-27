"Одесса — не русский город": Труханов выругался матом при жителях города (видео)
Мэр Одессы Геннадий Труханов стал участником конфликта с жителями города. Мужчина спросил его о памятнике поэту Александру Пушкину.
Видео общения мэра Одессы появилось в соцсетях. Примечательно, что свою речь Труханов произносил на русском языке.
"Ты меньше ссылайся на [президента России Владимира] Путина. Я смотрю, ты наслушался его. У нас своя дорога. Да нас***ть, что сказал Путин. У нас своя история и своя жизнь. Одесса — это не русский город, бл***", — пояснил он.
Видео словесной перепалки распространилось в соцсетях и вызвало волну обсуждений. Судя по комментариям, пользователи в основном поддерживали Труханова.
Один из корреспондентов в шутку отмечает: "Одесса — это еврейский город". Украинцы посчитали позицию мэра "трезвой и актуальной", а ситуацию — примером реакции на манипулятивные вопросы.
Глава отдела по связям со СМИ Одесского горсовета Наталья Мальцева уточнила, что конфликт произошел 27 июня при общении Труханова с ветеранами. Далее подошел мужчина в белой одежде. Он спрашивал мэра о российских маркерах в городе и почему Путин называет Одессу "русским городом.
Стоит напомнить, что Труханов посещал на Куликовом поле в 2014 году митинги "антимайдановцев".
Труханов объяснял, что не разделял сепаратистских идей ни тогда, не сейчас.
Напомним, украинская журналистка Рамина Эсхакзай рассказывала родителям, как защитить детей от русскоязычного контента.
Писательница и общественница Лариса Ницой полагает, что общаться на русском языке просто недопустимо. По ее мнению, такие люди являются "врагом народа".