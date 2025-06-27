"Одесса — не русский город": Труханов выругался матом при жителях города (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов стал участником конфликта с жителями города. Мужчина спросил его о памятнике поэту Александру Пушкину.

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Видео общения мэра Одессы появилось в соцсетях. Примечательно, что свою речь Труханов произносил на русском языке.

"Ты меньше ссылайся на [президента России Владимира] Путина. Я смотрю, ты наслушался его. У нас своя дорога. Да нас***ть, что сказал Путин. У нас своя история и своя жизнь. Одесса — это не русский город, бл***", — пояснил он.

Видео словесной перепалки распространилось в соцсетях и вызвало волну обсуждений. Судя по комментариям, пользователи в основном поддерживали Труханова.

Один из корреспондентов в шутку отмечает: "Одесса — это еврейский город". Украинцы посчитали позицию мэра "трезвой и актуальной", а ситуацию — примером реакции на манипулятивные вопросы.

Глава отдела по связям со СМИ Одесского горсовета Наталья Мальцева уточнила, что конфликт произошел 27 июня при общении Труханова с ветеранами. Далее подошел мужчина в белой одежде. Он спрашивал мэра о российских маркерах в городе и почему Путин называет Одессу "русским городом.

Стоит напомнить, что Труханов посещал на Куликовом поле в 2014 году митинги "антимайдановцев".

Труханов заявил, что не разделяет сепаратистских идей

Труханов объяснял, что не разделял сепаратистских идей ни тогда, не сейчас.

Напомним, украинская журналистка Рамина Эсхакзай рассказывала родителям, как защитить детей от русскоязычного контента.

Писательница и общественница Лариса Ницой полагает, что общаться на русском языке просто недопустимо. По ее мнению, такие люди являются "врагом народа".