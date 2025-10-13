Президентская комиссия лишила Труханова украинского гражданства, — СМИ

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого подозревают в наличии паспорта РФ, может лишиться украинского гражданства, а вместе с ним – и должности.

Соответствующее решение приняла комиссия при президенте Украины, и в случае подписи Зеленского Труханов лишится не только гражданства, но и полномочий мэра, как это предусмотрено статьей 79 Закона "О местном самоуправлении в Украине", сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники.

Если глава государства подпишет указ, исполняющим обязанности мэра станет секретарь горсовета, член партии "Слуга народа" Игорь Коваль.

"Сейчас очень много слухов, не подтвержденных официально, поэтому комментировать их я не стану. Давайте следовать букве закона. Сегодня я выполняю функционал секретаря городского совета, а что будет дальше, жизнь покажет", — заявил он в беседе с журналистами.

"Думская" отмечает, что Зеленский может организовать в Одессе городскую военную администрацию, которая напрямую будет подчиняться Киеву.

По мнению бывшего секретаря Одесского горсовета Алексея Потапского, решение отстранить мэра сейчас может привести к хаосу в условиях постоянных обстрелов и запуска отопительного сезона.

"Как домино посыплются самые разные структуры. Люди будут оставлять свои должности, потому что они работали, выстраивая определенные отношения с руководством. Что будет дальше, пойдет ли президент на то, чтобы убрать еще и городской совет? Как в такой ситуации входить в отопительный сезон? А все негативы будут идти теперь напрямую на Зеленского. Он убрал Труханова, теперь "человек президента" будет управлять городом", — считает он.

Однако другие СМИ опровергают обнародованную "Думской" информацию о лишении Труханова гражданства. Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник, приближенный к президентской комиссии, на данный момент ею не рассматривалось и не принималось решение о мэре Одессы.

"Не исключено, что вечером что-то изменится, но сейчас ничего нет", — отметил собеседник.

Накануне Труханов записал видеообращение, в котором опроверг информацию о том, что у него есть гражданство РФ, и назвал ситуацию вокруг него провокацией, а также напомнил, что подобная информация мелькает в СМИ с 2014 года.

Напомним, в июне Труханов выругался матом в беседе с местными жителями и заявил, что Одесса – не русский город.

Также сообщалось, что мэр Одессы пожаловался на ТЦК, которые ежедневно мобилизуют коммунальщиков.