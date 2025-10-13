Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Украина

Труханова хотят лишить украинского гражданства из-за паспорта РФ: он все отрицает

Имеет ли Труханов гражданство РФ
Геннадий Труханов | Фото: Скриншот

Городского голову Одессы Геннадия Труханова якобы планируют лишить украинского гражданства из-за того, что он имеет паспорт гражданина Российской Федерации.

Related video

Комиссии при президенте Украины, которая должна принять решение о лишении Труханова гражданства, должна собраться в понедельник 13 октября, сообщил сам мэр Одессы в своем Телеграмме.

По словам Труханова все это "очередная провокация", однако не уточнил, кому она может быть полезной.

"Это — очередная провокация. Я не знаю, кому это выгодно, могу только предполагать. Я провожу собственную проверку и обращаюсь ко всем уполномоченным органам: сделайте правовую и тщательную проверку", — отметил Труханов.

Он отметил, что "фейковые паспорта", которые время от времени всплывают в публичном пространстве являются недействительными и фальшивыми.

Труханов пояснил, что одно из "доказательств" о существовании у него гражданства РФ появилось после того, как "некий адвокат" в апреле 2025 года сделал запрос к оккупационным властям Крыма, а после этого обнародовал фото этого российского паспорта.

"Посмотрите на датировку — паспорт, мол, выдан 15 декабря 2015 года. Но в этот период я физически находился в Одессе — это видно в моих публикациях и фото — да и не только в моих. Следовательно, получить такой документ лично было невозможно. Биометрические процедуры требуют личного присутствия", — отметил Труханов.

Он также напомнил, что подобные обвинения получает с 2014 года и уже несколько раз получал официальные ответы от государственных органов РФ о том, что у него нет российского гражданства.

"Прошу Президента и компетентные службы внимательно посмотреть на документы и установить правду", — подчеркнул Труханов.

Стерненко опубликовал доказательства наличия у Труханова российского гражданства

В то же время активист и блогер Сергей Стерненко в очередной раз обнародовал скан-копии документов, которые якобы собственноручно заполнял Геннадий Труханов для получения российского гражданства. Они датированы 2011 годом.

Бланк якобы заполненный Трухановым для получения гражданства РФ
Бланк якобы заполненный Трухановым для получения гражданства РФ
Фото: Telegram / Стерненко

Кроме того, Стерненко обнародовал ответ Министерства внутренних дел РФ от 12 ноября 2020 года, в котором утверждается, что Геннадий Труханов "признан гражданином Российской Федерации".

Ответ МВД РФ относительно российского гражданства Труханова
Ответ МВД РФ относительно российского гражданства Труханова
Фото: Telegram / Стерненко

Напомним, жители Одессы, которые недовольны работой Геннадия Труханова, хотят создать в городе военную администрацию и собрали необходимое количество подписей под электронной петицией.

Фокус также писал о том, как Геннадий Труханов выругался матом при жителях Одессы.