Труханова хотят лишить украинского гражданства из-за паспорта РФ: он все отрицает

Городского голову Одессы Геннадия Труханова якобы планируют лишить украинского гражданства из-за того, что он имеет паспорт гражданина Российской Федерации.

Комиссии при президенте Украины, которая должна принять решение о лишении Труханова гражданства, должна собраться в понедельник 13 октября, сообщил сам мэр Одессы в своем Телеграмме.

По словам Труханова все это "очередная провокация", однако не уточнил, кому она может быть полезной.

"Это — очередная провокация. Я не знаю, кому это выгодно, могу только предполагать. Я провожу собственную проверку и обращаюсь ко всем уполномоченным органам: сделайте правовую и тщательную проверку", — отметил Труханов.

Он отметил, что "фейковые паспорта", которые время от времени всплывают в публичном пространстве являются недействительными и фальшивыми.

Труханов пояснил, что одно из "доказательств" о существовании у него гражданства РФ появилось после того, как "некий адвокат" в апреле 2025 года сделал запрос к оккупационным властям Крыма, а после этого обнародовал фото этого российского паспорта.

"Посмотрите на датировку — паспорт, мол, выдан 15 декабря 2015 года. Но в этот период я физически находился в Одессе — это видно в моих публикациях и фото — да и не только в моих. Следовательно, получить такой документ лично было невозможно. Биометрические процедуры требуют личного присутствия", — отметил Труханов.

Он также напомнил, что подобные обвинения получает с 2014 года и уже несколько раз получал официальные ответы от государственных органов РФ о том, что у него нет российского гражданства.

"Прошу Президента и компетентные службы внимательно посмотреть на документы и установить правду", — подчеркнул Труханов.

Стерненко опубликовал доказательства наличия у Труханова российского гражданства

В то же время активист и блогер Сергей Стерненко в очередной раз обнародовал скан-копии документов, которые якобы собственноручно заполнял Геннадий Труханов для получения российского гражданства. Они датированы 2011 годом.

Бланк якобы заполненный Трухановым для получения гражданства РФ Фото: Telegram / Стерненко

Кроме того, Стерненко обнародовал ответ Министерства внутренних дел РФ от 12 ноября 2020 года, в котором утверждается, что Геннадий Труханов "признан гражданином Российской Федерации".

Ответ МВД РФ относительно российского гражданства Труханова Фото: Telegram / Стерненко

