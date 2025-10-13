Труханова хочуть позбавити українського громадянства через паспорт РФ: він все заперечує

Міського голову Одеси Геннадія Труханова нібито планують позбавити українського громадянства через те, що він має паспорт громадянина Російської Федерації.

Related video

Комісії при президентові України, яка має ухвалити рішення щодо позбавлення Труханова громадянства, повинна зібратись у понеділок 13 жовтня, повідомив сам мер Одеси у своєму Телеграмі.

За словами Труханова все це "чергова провокація", проте не уточнив, кому вона може бути корисною.

"Це — чергова провокація. Я не знаю, кому це вигідно, можу лише припускати. Я проводжу власну перевірку і звертаюся до всіх уповноважених органів: зробіть правову і ретельну перевірку", — зазначив Труханов.

Він зауважив, що "фейкові паспорти", які час від часу спливають у публічному просторі є недійсними та фальшивими.

Труханов пояснив, що один із "доказів" про існування у нього громадянства РФ з'явився після того, як "якийсь адвокат" у квітні 2025 року зробив запит до окупаційної влади Криму, а після цього оприлюднив фото цього російського паспорта.

"Подивіться на датування — паспорт, мовляв, виданий 15 грудня 2015 року. Але в цей період я фізично знаходився в Одесі — це видно в моїх публікаціях і фото — та й не тільки в моїх. Отже, отримати такий документ особисто було неможливо. Біометричні процедури вимагають особистої присутності", — зазначив Труханов.

Він також нагадав, що подібні звинувачення отримує з 2014 року та вже кілька разів отримував офіційні відповіді від державних органів РФ про те, що у нього немає російського громадянства.

"Прошу Президента та компетентні служби уважно подивитися на документи й встановити правду", — наголосив Труханов.

Стерненко опублікував докази наявності у Труханова російського громадянства

Водночас активіст та блогер Сергій Стерненко вкотре оприлюднив скан-копії документів, які нібито власноруч заповнював Геннадій Труханов для отримання російського громадянства. Вони датовані 2011 роком.

Бланк нібито заповнений Трухановим для отримання громадянства РФ Фото: Telegram / Стерненко

Крім того, Стерненко оприлюднив відповідь Міністерства внутрішніх справ РФ від 12 листопада 2020 року, в якій стверджується, що Геннадій Труханов "визнаний громадянином Російської Федерації".

Відповідь МВС РФ щодо російського громадянства Труханова Фото: Telegram / Стерненко

Нагадаємо, мешканці Одеси, які незадоволені роботою Геннадія Труханова, хочуть створити у місті військову адміністрацію та зібрали необхідну кількість підписів під електронною петицією.

Фокус також писав про те, як Геннадій Труханов вилаявся матом при жителях Одеси.