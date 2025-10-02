В Одесі хочуть створити військову адміністрацію: петиція до Зеленського набрала потрібну кількість голосів

Одесити хочуть сформувати військову адміністрацію у місті: петиція до президента Володимира Зеленського набрала 25 216 голосів при необхідних 25 000 й очікує на розгляд. Мешканці висловили таке бажання через незадоволення місцевою владою, зокрема мером Геннадієм Трухановим.

Петиція з'явилася на сайті 24 вересня й через тиждень назбирала необхідну кількість голосів. Звернення оприлюднив Казачук Іван на платформі електронних петицій офіційного інтернет-представництва президента України.

Скриншот | петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала потрібні голоси

У тексті автор посилається на статтю 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", відповідно до якого у випадку, якщо у територіальних громадах, у яких введено воєнний стан, "не здійснюють або неналежним чином здійснюють свої повноваження органи місцевого самоврядування або існує загроза їхньому функціонуванню, президент України може прийняти рішення про утворення військових адміністрацій населених пунктів".

Стаття 11 цього закону, як зазначає автор, передбачає, що президент може утворити військову адміністрацію своїм указом й призначити начальника, узгодивши кандидатуру з Генштабом ЗСУ. Як приклад наведено військові адміністрації, сформовані у Бердянську, Сумах та Херсоні.

Також автор стверджує, що, зважаючи на стратегічне значення Одеси, "безперервне функціонування органів влади у місті є питанням національної безпеки та оборони".

Наразі петиція до президента очікує на розгляд.

В Одесі хочуть створити військову адміністрацію: що відомо

24 вересня "Суспільне" розповіло, що ветерани та громадські активісти Одеси звернулися до Володимира Зеленського із закликом створити військову адміністрацію в місті. При цьому громадяни заявили про корупцію та бездіяльність місцевої влади, а також додали, що місцева влада не справляється зі своїми обов'язками, наражаючи цим громаду на небезпеку.

Міський голова Геннадій Труханов у відповідь на звинувачення заявив, що ситуація, яка склалася у місті, має політичний підтекст.

"Не треба робити картинку. Хто маніпулює людьми й штампує ці звернення — все відомо", — зазначив Труханов, додавши, що готовий ці питання обговорювати особисто.

Нагадаємо, увечері 1 жовтня міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба повідомив, що кількість жертв через негоду в Одесі зросла до 10.

Також Труханов 1 жовтня заявляв, що внаслідок негоди в Одесі підтопило близько 700 будинків.