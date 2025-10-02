В Одессе хотят создать военную администрацию: петиция к Зеленскому набрала нужное количество голосов

Одесситы хотят сформировать военную администрацию в городе: петиция к президенту Владимиру Зеленскому набрала 25 216 голосов при необходимых 25 000 и ожидает рассмотрения. Жители выразили такое желание из-за недовольства местной властью, в частности мэром Геннадием Трухановым.

Петиция появилась на сайте 24 сентября и через неделю набрала необходимое количество голосов. Обращение обнародовал Казачук Иван на платформе электронных петиций официального интернет-представительства президента Украины.

Скриншот | петиция о создании военной администрации в Одессе набрала нужные голоса

В тексте автор ссылается на статью 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", согласно которому в случае, если в территориальных общинах, в которых введено военное положение, "не осуществляют или ненадлежащим образом осуществляют свои полномочия органы местного самоуправления или существует угроза их функционированию, президент Украины может принять решение о создании военных администраций населенных пунктов".

Статья 11 этого закона, как отмечает автор, предусматривает, что президент может создать военную администрацию своим указом и назначить начальника, согласовав кандидатуру с Генштабом ВСУ. В качестве примера приведены военные администрации, сформированные в Бердянске, Сумах и Херсоне.

Также автор утверждает, что, учитывая стратегическое значение Одессы, "непрерывное функционирование органов власти в городе является вопросом национальной безопасности и обороны".

Сейчас петиция к президенту ожидает рассмотрения.

В Одессе хотят создать военную администрацию: что известно

24 сентября "Суспільне" рассказало, что ветераны и общественные активисты Одессы обратились к Владимиру Зеленскому с призывом создать военную администрацию в городе. При этом граждане заявили о коррупции и бездействии местной власти, а также добавили, что местная власть не справляется со своими обязанностями, подвергая этим общество опасности.

Городской голова Геннадий Труханов в ответ на обвинения заявил, что ситуация, которая сложилась в городе, имеет политический подтекст.

"Не надо делать картинку. Кто манипулирует людьми и штампует эти обращения — все известно", — отметил Труханов, добавив, что готов эти вопросы обсуждать лично.

Напомним, вечером 1 октября министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что количество жертв из-за непогоды в Одессе возросло до 10.

Также Труханов 1 октября заявлял, что в результате непогоды в Одессе подтопило около 700 домов.