Получает 50 тысяч рублей "зарплаты", имеет особняк от Путина и охрану: СМИ узнали, как сейчас живет беглый Азаров
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, которому вынесли приговор по делу о госизмене, живет в России за счет кремлевских "подачек" и пропаганды, став одним из ее рупоров.
Николай Азаров имеет особняк в Подмосковье и вписан якобы на работе в Донецком горном институте, где ему выплачивают зарплату в размере 50 тысяч рублей. О том, где и как живет скандальный политический беглец из Украины, рассказало издание "Телеграф".
Бывший премьер бежал в Россию в 2014 году, после начала беспорядков на Евромайдане. Затем он публично заявил о том, что ему в России предоставили политическое убежище, и произошло это по личному указанию президента РФ Владимира Путина.
50 соток земли в Подмосковье
Через год после побега, как пишет издание Explainer, Азарову выделили 50 соток земли вместе с особняком в селе Петрово-Дальнее от "Оздоровительного комплекса Рублево-Успенский", что в Московской области. Недвижимость ему выделило Управление делами президента РФ на основе некоего официального "письма" без авторства.
Владельцем элитной недвижимости в России стал и сын Николая Азарова — Алексей. В 2019 году он стал владельцем квартиры площадью в 146 квадратных метров в Москве, стоимость которой сейчас может достигать 300 миллионов рублей.
Где и как "работает" Николай Азаров в России
Расследователи выяснили, что Азаров получает деньги от Республиканского академического научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горной геологии, геомеханики, геофизики и маркшейдерского дела, расположенного в оккупированном россиянами Донецке. Ежемесячно оттуда экс-премьеру "капает" по 50 тысяч рублей.
Неизвестно, ездит ли Азаров на работу в опасный Донецк из Подмосковья, поэтому расследователи предполагают, что он там только считается как работник. Беглец когда-то был директором учреждения, с 1984 по 1995 годы, но сейчас упоминаний о нем на сайте института совсем нет.
Кроме "зарплаты" из вышеупомянутого института, Азаров получает деньги от российских пропагандистов. Известно, что в 2018 году прокремлевский канал "Россия" перевел 1 миллион рублей Николаю Яновичу. Там он неоднократно светился, в частности когда участвовал в пропагандистском проекте "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Кроме этого, Николай Азаров имеет личную охрану от Российской Федерации. Об этом свидетельствуют найденные данные о десятках звонков Максиму Позднякову, который оказался сотрудником Федеральной службы охраны.
Напомним, 3 декабря в Киевской городской прокуратуре сообщили, что Азарову вынесли приговор по делу о государственной измене: 15 лет лишения свободы и полная конфискация имущества.
Ранее Азаров появлялся в росСМИ, где комментировал в частности приговор экс-мэру Одессы Геннадию Труханову.