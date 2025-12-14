У Берліні почалися українсько-американські переговори про припинення війни: що відомо (фото)

Українська делегація на чолі з президентом України Володимиром Зеленським розпочала переговори з американською стороною. Зустріч відбувається в офісі канцлера ФРН Фрідріха Мерца.

Президент України Володимир Зеленський у Берліні розпочав консультації щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомляє німецьке видання Stern.

До американської переговорної групи входять зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф.

Віткофф вітає Зеленського Фото: З відкритих джерел

Також до складу групи входить американський чотиризірковий генерал, командувач силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич. Військовий представник США надаватиме американським переговірникам консультації в межах своєї компетенції.

Переговори в Берліні Фото: з відкритих джерел

Планувалося, що дискусії про припинення російської агресивної війни триватимуть за зачиненими дверима за європейської участі на консультативному рівні. Які саме пропозиції зараз лежать на столі, поки що не відомо.

Зазначимо, що Україна поки що не отримала офіційної реакції Сполучених Штатів на останні пропозиції Києва щодо мирного плану, розповів журналістам Зеленський. При цьому, за інформацією The New York Times, український мирний план, надісланий цього тижня до Вашингтона, суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом разом із територіями, які ще не окупувала Росії.

Тим часом у Берліні, як повідомляв Фокус, введено безпрецедентні заходи найвищого рівня безпеки. Вулиці патрулюють групи поліцейських із собаками, посилено контроль на річці і введено обмеження на польоти дронів.