"План миру" не буде таким, який сподобається всім: що Зеленський розповів журналістам

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки що не отримав офіційної реакції Сполучених Штатів на останні пропозиції Києва щодо мирного плану, однак необхідні сигнали вже передано через переговорну команду.

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський зазначив, що діалог з американською стороною триває і має активізуватися вже найближчим часом, передає УНН, але поки що реакції з боку Вашингтона немає.

"Ні, я ще не отримав реакцію Сполучених Штатів Америки. Кілька меседжів я чув через свою переговорну, переговорну команду. Але я отримую всі сигнали і буду готовий до діалогу, який розпочнеться вже сьогодні. Сьогодні в нас україно-американський день у Берліні. Безумовно, я окремо бачитиму канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і, ймовірно, ввечері ще зустрічатимуся з деякими іншими лідерами Європи", — заявив президент.

Відео дня

Зеленський також прокоментував заяву американського колеги Дональда Трампа про те, що саме він нібито є єдиним, кому не подобається запропонований варіант мирного плану США. Президент України наголосив, що будь-який фінальний мирний план не може влаштовувати всіх сторін без винятку і "не буде таким, який подобається всім".

"Безумовно, є багато компромісів у тому чи іншому форматі плану. Останні коментарі та зміни щодо плану ми відправили США. Найголовніше — щоб план був справедливим насамперед для України, тому що Росія почала війну", — зазначив Зеленський.

За його словами, ключовим залишається не тільки зміст документа, а і його практична дієвість.

"Важливо, щоб план був не просто папірцем, а реальним кроком до закінчення війни. І ще важливіше — щоб після його підписання у Росії не було можливості почати нову, третю агресію проти українського народу", — додав український лідер.

Донбас і припинення вогню

Окремо президент зупинився на питанні Донбасу та можливих параметрах припинення вогню. За словами Зеленського, на сьогодні справедливим варіантом може бути припинення вогню по лінії зіткнення, однак Росія ставиться до цієї ідеї негативно і вимагає, щоб українські війська покинули територію регіону. Тим часом Вашингтон запропонував українській стороні розглянути альтернативний варіант.

"США запропонували компроміс: українські війська покинуть ці території, а російські — не будуть на них заходити, назвавши це "вільною українською зоною". Україна не приймає цю ідею без взаємного відведення військ. У цьому питанні поки що немає відповіді", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, український мирний план, спрямований цього тижня до Вашингтона, суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа про те, щоб Україна поступилася усім Донбасом разом із територіями, які ще не окупувала Росії.