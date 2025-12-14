"План мира" не будет таким, который понравится всем: что Зеленский рассказал журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока не получил официальной реакции Соединенных Штатов на последние предложения Киева по мирному плану, однако необходимые сигналы уже переданы через переговорную команду.

Отвечая на вопросы журналистов Владимир Зеленский отметил, что диалог с американской стороной продолжается и должен активизироваться уже в ближайшее время, передает УНН, но пока реакции со стороны Вашингтона нет.

"Нет, я еще не получил реакцию Соединенных Штатов Америки. Несколько месседжей я слышал через свою переговорную, переговорную команду. Но я получаю все сигналы и буду готов к диалогу, который начнется уже сегодня. Сегодня у нас украино-американский день в Берлине. Безусловно, я отдельно буду видеть канцлера Германии Фридриха Мерца и, вероятно, вечером еще буду встречаться с некоторыми другими лидерами Европы", — заявил президент.

Зеленский также прокомментировал заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что именно он якобы является единственным, кому не нравится предложенный вариант мирного плана США. Президент Украины подчеркнул, что любой финальный мирный план не может устраивать всех сторон без исключения и "не будет таким, который нравится всем".

"Безусловно, есть много компромиссов в том или ином формате плана. Последние комментарии и изменения по плану мы отправили США. Самое главное — чтобы план был справедливым прежде всего для Украины, потому что Россия начала войну", — отметил Зеленский.

По его словам, ключевым остается не только содержание документа, но и его практическая действенность.

"Важно, чтобы план был не просто бумажкой, а реальным шагом к окончанию войны. И еще важнее — чтобы после его подписания у России не было возможности начать новую, третью агрессию против украинского народа", — добавил украинский лидер.

Донбасс и прекращение огня

Отдельно президент остановился на вопросе Донбасса и возможных параметрах прекращения огня. По словам Зеленского, на сегодняшний день справедливым вариантом может быть прекращение огня по линии соприкосновения, однако Россия относится к этой идее негативно и требует, чтобы украинские войска покинули территорию региона. Между тем Вашингтон предложил украинской стороне рассмотреть альтернативный вариант.

"США предложили компромисс: украинские войска покинут эти территории, а российские — не будут на них заходить, назвав это “свободной украинской зоной”. Украина не принимает эту идею без взаимного отвода войск. В этом вопросе пока нет ответа", — подчеркнул глава государства.

Напомним, по информации The New York Times, украинский мирный план, направленный на этой неделе в Вашингтон, противоречит предложению президента США Дональда Трампа о том, чтобы Украина уступила весь Донбасс вместе с территориями, которые еще не оккупировала России.