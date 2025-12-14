Тривали понад 5 годин: у Берліні завершилися українсько-американські переговори

У Берліні завершилися перемовини української та американської делегацій. Вони тривали понад 5 годин і продовжаться зранку понеділка, 15 грудня.

Перемовини між офіційними представниками України та США, на яких обговорюються умови припинення російсько-української війни, продовжаться 15 грудня. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на радника президента з питань комунікацій Дмитра Литвина.

Зустріч, яка відбувалася в канцелярії Фрідріха Мерца, тривала понад п'ять годин.

Деталі розмови наразі не розголошуються. Перемовини мають продовжити зранку 15 грудня.

Як пише німецьке видання Handelsblatt, міністр оборони Борис Пісторіус описує цей раунд переговорів не ідеальним, але як добрий знак. Утім він скептично ставиться до того, що президент Росії Володимир Путін прийме мирні пропозиції замість того, щоб продовжувати війну.

"Це не вперше, коли ми відчуваємо таке. Тому я не здивуюся, якщо все закінчиться так. Сподіваюся на інший результат", — зазначив міністр оборони ФРН.

На момент початку переговорів Україна ще не отримувала офіційної реакції Сполучених Штатів на останні пропозиції Києва щодо мирного плану. При цьому, за інформацією The New York Times, український мирний план, надісланий цього тижня до Вашингтона, суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом разом із територіями, які ще не окупувала Росії.

Фокус писав, що речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що РФ не хоче працювати над укладанням перемир'я. За його словами, ціллю Росії нібито є "довгостроковий мир".