Переговоры между Украиной и США превратились в борьбу, где РФ даже не участвует, — WSJ

Мирные переговоры между Украиной и ЕС с одной стороны и США — с другой превратились в борьбу даже без участия России. Вашингтон хочет быстрого решения и завершения войны до Нового года, а Киев и Брюссель требуют решить "значительные разногласия".

Администрация Трампа усилила давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот отказался от сопротивления и согласился на мирное соглашение с Россией, пишет The Wall Street Journal.

Украина не соглашается на вывод своих войск с тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые еще контролирует. Европейские и украинские чиновники настаивают на том, чтобы США четко указали, какие действия они собираются предпринимать, если Россия нарушит мирное соглашение и может снова напасть на Украину.

В статье упоминается, что по словам официальных лиц России, мирный план США является хорошей основой для обсуждения, однако неизвестно, примут ли они его.

По мнению многих европейских лидеров, Кремль не стремится к завершению войны. В случае победы России в войне в Украине, Европа и все страны НАТО волнуются, что РФ может начать конфликт со своими европейскими соседями.

"То, что происходит в Украине, может произойти и со странами-союзниками", — цитирует издание слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которые он произнес в четверг в Берлине.

Журналисты подчеркнули, что в плане США есть пункт, который предусматривает, что Киев согласится не бороться за возвращение территорий, которые Россия уже оккупировала. Это может означать официальное признание Вашингтоном аннексии Москвой частей Украины.

Прогнозируется, что это условие может осложнить надежды Киева на вступление в НАТО. Также в случае согласования Украины на план США, Россию могут вернуть в мировую экономику, в частности через совместные американо-российские проекты.

Авторы материала отметили, что Великобритания, Франция и другие европейские страны разработали детальные планы относительно видов помощи, которую они могли бы предоставить Украине, включая возможное развертывание сил безопасности. Более того, эти планы они уже обсудили с американскими военными чиновниками, однако Вашингтон еще не принял политического решения относительно помощи, которую он предоставит.

Украина сосредоточена на юридически обязывающих гарантиях безопасности от США и Европы. Они будут похожи на те, что закреплены в статье 5 учредительного договора НАТО.

В то же время советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, как указывается в публикации, заявил, что Москва будет решительно против, если предложения, разработанные Киевом и Брюсселем, будут включены в мирный план. Ушаков отметил, что Россия, вероятно, будет против положений, предусматривающих создание демилитаризованной зоны в Донецкой области.

Напомним, 14 декабря в Берлине завершились украинско-американские переговоры, которые длились 5 часов и продолжатся 15 декабря.

Фокус также писал , что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что РФ не хочет работать над заключением перемирия.