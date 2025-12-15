Переговори між Україною та США перетворились на боротьбу, де РФ навіть не бере участі, — WSJ

Мирні переговори між Україною і ЄС з одного боку та США — з іншого перетворилися на боротьбу навіть без участі Росії. Вашингтон хоче швидкого рішення та завершення війни до Нового року, а Київ та Брюссель вимагають розв'язати "значні розбіжності".

Адміністрація Трампа посилила тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той відмовився від опору і погодився на мирну угоду з Росією, пише The Wall Street Journal.

Україна не погоджується на виведення своїх військ з тих територій Донецької та Луганської областей, які ще контролює. Європейські та українські чиновники наполягають на тому, щоб США чітко вказали, які дії вони збираються вживати, якщо Росія порушить мирну угоду та може знову напасти на Україну.

У статті згадується, що за словами офіційних осіб Росії, мирний план США є хорошою основою для обговорення, проте невідомо, чи приймуть вони його.

Відео дня

На думку багатьох європейських лідерів, Кремль не прагне завершення війни. В разі перемоги Росії у війні в Україні, Європа та всі країни НАТО хвилюються, що РФ може розпочати конфлікт зі своїми європейськими сусідами.

"Те, що відбувається в Україні, може статися і з країнами-союзниками", — цитує видання слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, які він промовив в четвер у Берліні.

Журналісти підкреслили, що в плані США є пункт, який передбачає, що Київ погодиться не боротися за повернення територій, які Росія вже окупувала. Це може означати офіційне визнання Вашингтоном анексії Москвою частин України.

Прогнозується, що ця умова може ускладнити надії Києва на вступ до НАТО. Також в разі погодження України на план США, Росію можуть повернути до світової економіки, зокрема через спільні американо-російські проєкти.

Автори матеріалу зазначили, що Великобританія, Франція та інші європейські країни розробили детальні плани щодо видів допомоги, яку вони могли б надати Україні, включаючи можливе розгортання сил безпеки. Ба більше, ці плани вони вже обговорили з американськими військовими чиновниками, проте Вашингтон ще не прийняв політичного рішення щодо допомоги, яку він надасть.

Україна зосереджена на юридично зобов'язуючих гарантіях безпеки від США та Європи. Вони будуть схожі на ті, що закріплені в статті 5 засновницького договору НАТО.

Водночас радник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков, як вказується в публікації, заявив, що Москва буде рішуче проти, якщо пропозиції, розроблені Києвом і Брюсселем, будуть включені в мирний план. Ушаков зазначив, що Росія, ймовірно, буде проти положень, що передбачають створення демілітаризованої зони в Донецькій області.

Нагадаємо, 14 грудня у Берліні завершилися українсько-американські переговори, що тривали 5 годин та продовжаться 15 грудня.

Фокус також писав, що речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що РФ не хоче працювати над укладанням перемир'я.