"Значне зрушення": Зеленський погодився відмовитись від вступу України до НАТО, — Reuters

Президент України Володимир Зеленський погодився відмовитись від вступу України до НАТО, проте в обмін на чіткі безпекові гарантії від США та Європи.

Таку позицію Зеленський висловив під час мирних перемовин в неділю у Берліні, пише Reuters з посиланням на власні джерела.

"Президент Володимир Зеленський запропонував відмовитися від прагнень України приєднатися до військового альянсу НАТО під час п'ятигодинних переговорів з американськими посланцями в Берліні в неділю, щоб покласти край війні з Росією", — йдеться в матеріалі.

Журналісти назвали цей крок "значним зрушенням для України", адже Київ боровся за вступ до НАТО, щоб мати захист від ймовірних російських атак у майбутньому та включив це прагнення до своєї конституції.

"Із самого початку Україна прагнула вступити в НАТО, це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери зі США та Європи не підтримали цей напрямок. Таким чином, сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, гарантії, аналогічні до статті 5, які надають нам США, а також гарантії безпеки від європейських колег та інших країн — Канади, Японії — це можливість запобігти ще одному російському вторгненню", — цитує Reuters Зеленського.

Автори матеріалу підкреслили, що президент РФ Кремля Володимир Путін неодноразово вимагав від України офіційної відмови від амбіцій щодо НАТО і виведення військ із Донбасу. Також Москва заявляла, що Україна має бути нейтральною країною і що на території України не можуть розміщуватися війська НАТО.

Російські джерела видання повідомили, що Путін хоче отримати "письмову" обіцянку від провідних західних країн не розширювати НАТО на схід. А це означає формальне виключення членства України, Грузії, Молдови та інших колишніх республік СРСР.

На момент публікації матеріалу ні Володимир Зеленський, ні офіційні представники Офісу президента України не коментували інформації щодо відмови України від вступу до НАТО.

Нагадаємо, 15 грудня видання WSJ оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що переговори між Україною та США перетворились на боротьбу, де РФ навіть не бере участі.

14 грудня у Берліні завершилися українсько-американські переговори, що тривали 5 годин та продовжаться 15 грудня.