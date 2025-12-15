"Наріжний камінь переговорів": в Кремлі прокоментували можливу відмову України від НАТО

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "наріжним каменем" мирних переговорів для РФ є питання про документ, який юридично зобов'яже Україну не вступати до НАТО. При цьому він відмовився озвучити терміни, коли може бути підписана мирна угода.

Заяви Пєскова щодо мирних переговорів у Берліні передає російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС. За його словами, Вашингтон не інформує Москву про хід перемовин в Німеччині в режимі реального часу, і Кремль чекає на повідомлення після завершення зустрічей.

"Зараз робота ведеться <…> між перемовниками США, європейцями та українцями. Вже після того, як вони завершать свою частину роботи, ми будемо очікувати, [що] від наших американських співрозмовників ми отримаємо те бачення, яке сьогодні обговорюється", — сказав Пєсков.

Він назвав питання невступу України до Північноатлантичного альянсу (НАТО) "одним із найважливіших", який необхідно обговорювати окремо на тлі інших.

Відео дня

"У цьому якраз і полягає переговорний процес, який, я ще раз хотів би зазначити, ми не хочемо вести в мегафонному форматі", — сказав речник президента РФ Володимира Путіна.

Пєсков також назвав встановлення термінів завершення російсько-української війни "невдячною справою", та водночас заявив, що Путін "відкритий світу і серйозним рішенням" і нібито виступає "проти створення тимчасових перепочинків і хитрощів". Кремлівський речник додав, що президент США Дональд Трамп і його команда "щиро хочуть миру в Україні" та докладають до цього зусиль.

Переговори в Берліні: деталі

Українсько-американські переговори в Берліні почалися 14 грудня і в перший день тривали 5 годин. Деталі офіційно не розголошувалися, проте міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав цей раунд "добрим знаком". Перемовини продовжилися наступного дня, 15 грудня.

Німецький таблоїд Bild з посиланням на джерела 15 грудня писав, що президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США щодо "демілітаризованої економічної зони" на Донбасі, розцінивши її як загрозу національній безпеці.

Інформаційне агентство Reuters з посиланням на власні джерела 15 грудня писало, що Зеленський нібито погодився відмовитись від вступу України до НАТО в обмін на чіткі гарантії безпеки з боку США та Європи.