РФ перекине війська до кордонів НАТО після мирної угоди: прем'єр Фінляндії попередив про загрозу

На думку фінського прем'єра Петтері Орпо, після потенційного укладання мирної угоди з Україною Росія може перекинути свої війська до кордонів країн-членів НАТО. Під загрозою насамперед ризикують опинитися Фінляндія та країни Балтії.

Про загрозу війни РФ з Північноатлантичним альянсом (НАТО) прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо попередив в інтерв'ю Financial Times. За його словами, російські військові можуть з'явитися біля кордонів країн східного флангу.

"Ми знаємо, що навіть коли в Україні настане мир, Росія все одно залишатиметься загрозою. Очевидно, що вони перекинуть свої військові сили ближче до нашого кордону і до кордону з Балтією", — сказав Орпо.

Він додав, що Фінляндії та країнам Балтії необхідна фінансова підтримка європейських партнерів. Фінський прем'єр закликав держави Європейського Союзу за прикладом країн східного флангу збільшувати видатки на оборону та фінансову підтримку України.

Загроза війни НАТО з РФ

За словами журналістів, заява фінського прем'єр-міністра відображає занепокоєння кількох країн, що знаходяться неподалік кордону з Росією, оскільки потенційна мирна угода між Москвою та Києвом може "приспати" пильність інших партнерів, що знаходяться далеко від лінії фронту, і створити ілюзію, що загроза відступила.

Петтері Орпо наголосив, що оскільки США починають віддалятися від участі в обороні Європи та мають намір зменшувати свою підтримку, європейські країни мають готуватися до самооборони. Він зазначив, що Фінляндія слідкує за діями Кремля та продовжує реалізовувати сильну програму підготовки, проте економіка країни постраждала від економічного спаду, що тривав понад 10 років, і фінський уряд через швидке зростання боргу змушений скорочувати державні видатки.

"Наша економіка зараз перебуває в дуже поганому стані. Це через загрозу з боку Росії. Атмосфера у Фінляндії дуже складна", — сказав фінський прем'єр.

За його словами, окрім 1,5 млрд євро невикористаних європейськими партнерами коштів на військові проєкти країни східного флангу зацікавлені у великій частині з майже 130 млрд євро, які ЄС виділив на оборону в наступному бюджетному періоді.

18 грудня лідери ЄС повинні зібратися на саміт для обговорення подолання опору Бельгії використанню заморожених активів РФ для допомоги Україні. Орпо зазначив, що європейські політики на чолі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем працювали над пошуком розв'язання цієї проблеми.

"Тепер настав час ухвалити рішення", — повідомив фінський прем'єр-міністр.

Журналісти запитали в Орпо, що може статися, якщо питання фінансової допомоги Україні на саміті не буде розв'язано.

"Я не хочу про це думати. Тому що у нас немає інших варіантів", — відповів урядовець.

РФ вимагає відмови України від НАТО

Речник Кремля Дмитро Пєсков 15 грудня заявив, що президент Росія вважає "наріжним каменем" мирних переговорів певний "документ", який юридично зобов'яже Україну не вступати до НАТО.

Видання Politico з посиланням на американських офіційних осіб писало, що США пропонують Україні гарантії безпеки за принципом НАТО. Ці гарантії нібито мають буди аналогічними до статті 5.