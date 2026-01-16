Путин требует перекройки НАТО: мира только в Украине ему мало, — ISW

Эксперты Института изучения войны уверены, что Путина не устроит мирное урегулирование, касающееся только Украины и не предусматривающее радикальной реструктуризации НАТО.

Такой вывод в ISW сделали после выступления главы Кремля 15 января на вручении верительный грамот иностранными послами. Это было первое публичное появление Путина в 2026 году на котором он сделал заявления лично. До этого его цитировал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Так, 15 января Путин заявил, что война России в Украине, которую он назвал "кризисом вокруг Украины", является "прямым ответом" на игнорирование Западом интересов России путем расширения НАТО, несмотря на якобы данные России "публичные обещания не делать этого".

"Дипломатия все чаще подменяется односторонними опасными действиями, когда страны пытаются навязать свою волю и начинают поучать, как жить", - заявил Путин и предложил вернуться к предметному обсуждению инициатив России по "новой и справедливой архитектуре безопасности".

При этом Путин сообщил, что отношения РФ с Европой "оставляют желать лучшего", но выразил надежду на "возврат к нормальным связям с учетом интересов в безопасности" при которых безопасность "не должна обеспечиваться для одних стран за счет других". Глава Кремля также говорил о "соблюдении международного права" и важной роли ООН.

Это в неокторой мере повторяет риторику 2021 года, когда Россия предъявила НАТО ультиматумы, которые фактически означали разрушение альянса и требовали пересмотра европейской архитектуры безопасности, включая требования о возвращении НАТО к границам 1997 года.

Эксперты напоминают, что Путин неоднократно демонстрировал, что его требования шире, чем те, которые изложены в предложенном США плане из 28 пунктов и последующих мирных планах.

Он по-прежнему привержен своим первоначальным военным целям 2021 и 2022 годов, которые выходят за рамки территории и не ограничиваются Украиной. К тому же глава Кремля продолжает настаивать, что РФ будет добиваться своих целей в Украине, попутно заявляя, что Россия якобы хочет мира.

