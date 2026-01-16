Путін вимагає перекроювання НАТО: миру тільки в Україні йому мало, — ISW

Експерти Інституту вивчення війни впевнені, що Путіна не влаштує мирне врегулювання, що стосується тільки України і не передбачає радикальної реструктуризації НАТО.

Такий висновок в ISW зробили після виступу глави Кремля 15 січня на врученні вірчих грамот іноземними послами. Це була перша публічна поява Путіна у 2026 році на якій він зробив заяви особисто. До цього його цитував прессекретар Дмитро Пєсков.

Так, 15 січня Путін заявив, що війна Росії в Україні, яку він назвав "кризою навколо України", є "прямою відповіддю" на ігнорування Заходом інтересів Росії шляхом розширення НАТО, незважаючи на нібито дані Росії "публічні обіцянки не робити цього".

"Дипломатію дедалі частіше підміняють односторонніми небезпечними діями, коли країни намагаються нав'язати свою волю і починають повчати, як жити", — заявив Путін і запропонував повернутися до предметного обговорення ініціатив Росії щодо "нової і справедливої архітектури безпеки".

Водночас Путін повідомив, що відносини РФ з Європою "залишають бажати кращого", але висловив сподівання на "повернення до нормальних зв'язків з урахуванням інтересів у безпеці", за яких безпека "не повинна забезпечуватися для одних країн за рахунок інших". Глава Кремля також говорив про "дотримання міжнародного права" і важливу роль ООН.

Це значною мірою повторює риторику 2021 року, коли Росія пред'явила НАТО ультиматуми, які фактично означали руйнування альянсу і вимагали перегляду європейської архітектури безпеки, включно з вимогами про повернення НАТО до кордонів 1997 року.

Експерти нагадують, що Путін неодноразово демонстрував, що його вимоги ширші, ніж ті, що викладені в запропонованому США плані з 28 пунктів і наступних мирних планах.

Він, як і раніше, прихильний своїм початковим військовим цілям 2021 і 2022 років, які виходять за рамки території й не обмежуються Україною. До того ж глава Кремля продовжує наполягати, що РФ домагатиметься своїх цілей в Україні, попутно заявляючи, що Росія нібито хоче миру.

