Ми — наступна мета Росії, а Китай її рятувальний круг: Рютте про плани Путіна

Але говорячи про роль США в НАТО, Марк Рютте заявив, що не уявляє собі Північноатлантичний альянс без Сполучених Штатів. При цьому він процитував Рейгана, а не Трампа.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із промовою в представництві Баварії на Мюнхенській конференції з безпеки (МЦБ) у Берліні, Німеччина. І заявив, що НАТО потрібно запобігти війні ще до її початку, але для цього необхідно гранично чітко розуміти загрозу: "Ми — наступна мета Росії, і ми вже перебуваємо в небезпеці", цитує генсека The Guardian.

Марк Рютте заявив, що РФ стала ще більш нахабною і безжальною

Він сказав, що, хоча рішення про прискорення витрат на оборону, ухвалене на саміті НАТО в Гаазі на початку цього року, було сприйнято позитивно, "зараз не час для самовихваляння".

"Боюся, що занадто багато хто мовчазно проявляє самозаспокоєння. Занадто багато хто не відчуває невідкладності ситуації. І занадто багато хто вважає, що час на нашому боці. Це не так. Час діяти настав. Союзницькі витрати на оборону і виробництво повинні швидко зростати. Наші збройні сили повинні мати все необхідне для забезпечення нашої безпеки", — заявив Рютте.

За його словами, Росія "стала ще більш нахабною, нерозважливою і безжальною по відношенню до НАТО і України".

"За часів холодної війни президент Рейган попереджав про агресивні імпульси імперії зла. Сьогодні президент Путін знову займається побудовою імперії. У своєму спотвореному уявленні про історію світу Путін вважає, що наша свобода загрожує його владі і що ми хочемо знищити Росію", — Рютте наголосив на ролі Китаю, заявивши, що саме КНР є для РФ "рятувальним кругом", яке дає їй змогу проводити агресивну політику, і що Путіна підтримують Північна Корея та Іран.

Генсек НАТО похвалив Трампа за його зусилля, заявивши, що він єдиний, хто "може змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

"Давайте перевіримо Путіна. Подивимося, чи дійсно він хоче миру, чи воліє, щоб бійня тривала", — сказав Марк.

Журналісти, які вели текстову трансляцію, похмуро зазначили: "Гадаю, відповідь нам уже відома, Марку", маючи на увазі, що російський президент миру не хоче.

Рютте нагадав, що раніше часто контактував із Путіним, коли був прем'єр-міністром Нідерландів, зокрема після російського вторгнення до Криму і катастрофи пасажирського літака MH17, що летів з Амстердама.

"У мене тоді було багато телефонних розмов із Путіним, а пізніше я зустрічався з ним на зустрічах G20 щодо цієї теми, і я давно перестав намагатися зрозуміти, що в нього в голові, і тепер я орієнтуюся на факти. Той факт, що у вас є диктатор, готовий пожертвувати 1,1 мільйоном ваших власних людей... якщо у вас є диктатор, готовий на це через цю божевільну ідею про досягнення якоїсь історичної мети... тоді ви маєте бути дуже обережними, і ми маємо бути готовими", — сказав Рютте.

Генсек НАТО не оминув увагою про заяви Дональда Трампа щодо НАТО, і нагадав, що США також є членами Альянсу, бо "це забезпечує їм пряму безпеку, необхідну для їхнього майбутнього", та підкреслює ширше значення НАТО.

Рютте запитали, чи може він уявити НАТО без США або зі значно скороченою участю США.

"Я вважаю вкрай важливим зберегти трансатлантичні зв'язки такими ж міцними, якими вони є сьогодні, а вони дуже міцні", — сказав він.

Він сказав, що подальша підтримка НАТО — єдина надія Європи на те, що українська війна не пошириться на Європу.

"Як генеральний секретар, я зобов'язаний розповісти вам про те, що на нас чекає, якщо ми не діятимемо швидше, не інвестуватимемо в оборону і не будемо й далі надавати підтримку Україні. І я розумію, що це непросте послання, особливо напередодні святкового сезону, коли наші думки звернені до надії, світла і миру. Але ми можемо черпати мужність і силу, знаючи, що ми разом у НАТО, сповнені рішучості і розуміємо, що перебуваємо на правильному боці історії", — повідомив Рютте.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили країнам Європи-членам НАТО, що вони повинні взяти на себе власну оборону, оскільки після 2027 року Вашингтон цим більше не займатиметься.

А 5 грудня Білий дім опублікував нову стратегію національної безпеки США, у якій ідеться про Європу, НАТО, Україну та РФ. Серед іншого, йдеться про те, що американці готові продавати європейцям зброю, а решту питань вирішуватимуть виключно дипломатичним шляхом.