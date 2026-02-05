Будет ли вторжение в Литву: какой сценарий использует РФ, чтобы парализовать НАТО, — WSJ

Военные Германии провели моделирование нескольких сценариев вторжения РФ в Европу и выяснили, что есть вариант, когда НАТО не защитит, например, Литву. В сценарии вторжения РФ в Литву происходит гибридная спецоперация, на которую не будет ответа союзников. Как отреагирует НАТО на события, которые могут произойти значительно раньше 2029 года?

В военной игре участвовали 16 представителей Вооруженных сил Германии, а также эксперты по безопасности и политике, которые пытались выяснить, что будут делать США, Германия и Польша в случае нападения РФ на Литву, говорится в статье The Wall Street Journal. События игры разворачивались не в далеком 2029 году, о чем говорили предыдущие прогнозы. Участники сымитировали события, которые якобы произошли в октябре 2026 года. Результат показал нерешительность трех стран, которые могли бы помочь Литве, но не сделают этого. "Победный" для РФ сценарий — нападение под прикрытием "гуманитарной миссии" в Калининграде, объясняется в статье.

Відео дня

Медиа сначала объяснило, что европейские политики видят угрозу со стороны РФ, поскольку Кремль накапливает военные силы и ресурсы. Если будет решение о вторжении, то уже через год на границе НАТО появится достаточное количество подразделений ВС РФ, чтобы это реализовать. При этом под угрозой — страны Балтии, Польша, Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и даже Нидерланды, перечислили журналисты.

Выяснилось, что согласно "выигрышному сценарию", РФ может захватить пограничный город Мариямполе в Литве. Населенный пункт находится на перекрестке транспортных путей и поэтому может стать первым кандидатом на вторжение. На инфографике WSJ показали Мариямполе, расположенный неподалеку Сувальского коридора, который соединяет материковую часть РФ с Калининградским анклавом. При этом для вторжения Москве хватит 15 тыс. солдат, а победу одержат в течение нескольких дней, оценили эксперты.

Вторжение РФ в Европу — возможная точка атаки на Литву Фото: Скриншот

Вторжение РФ в Европу — детали

По итогам военной игры участники увидели, как, вероятно, будет действовать Кремль и ближайшие к точке вторжения союзники по НАТО:

РФ заявит о "гуманитарном кризисе" в Калининграде и под этим предлогом введет войска в литовский город. Москва распространит нарративы о "голодных и замерзших" россиянах, которым срочно нужна помощь;

поскольку официально будут говорить о "гуманитарной миссии", США откажется выполнять 5 статью договора о НАТО, так как нападения как будто нет. Между тем Германия будет долго и нерешительно колебаться, а Польша, хотя и мобилизует войска, но не решится ввести их через границу;

немецкая бригада, которая находится на базе НАТО в Литве, не сможет вмешаться, потому что РФ с помощью дронов заминирует выезды.

"В военной игре мы с моими "российскими коллегами" знали: Германия будет колебаться. И этого было достаточно, чтобы победить", — привело медиа комментарий военного аналитика Франц-Штефан Гади, который имитировал действия РФ.

В то же время, WSJ привело позицию литовского командования. Начальник штаба обороны Литвы Гедрюс Пременецкас заявил, что его страна имеет 17-тысячную армию, сможет мобилизовать еще 58 тыс. и этого, вероятно, хватит, чтобы остановить "ограниченную угрозу". Также военный сказал, чего ожидает от НАТО: альянс должен пригрозить РФ, что в случае вторжения она потеряет Калининград.

Отметим, летом 2025 года Фокус публиковал перевод статьи западного аналитика по безопасности, который исследовал возможность вторжения РФ в Балтию. При этом считалось, что первым кандидатом на нападение является Эстония, поскольку Москва до сих пор не упорядочила с этой страной пограничные вопросы.

Напоминаем, в январе медиа Politico рассказало о военных учениях НАТО, во время которых солдаты учились в условиях Арктики воевать с РФ.