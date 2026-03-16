Путин готовит нападение на Эстонию: какие признаки вторжения, — Bild (карта)

Жители Эстонии увидели в сети серию видео и сообщений о создании так называемой "Нарвской народной республики" и это может говорить о готовности Российской Федерации к вторжению, говорится в статье Bild. Эстонские спецслужбы заявили, что видят очень много схожего с первыми днями обострения в Украине. Может ли информационная активность РФ, похожая на провокации 2014 года, действительно дестабилизировать Эстонию?

Призывы к созданию "Нарвской народной республики" распространяются в соцсетях и мессенджерах и имеют радикальную антиэстонскую риторику, говорится в статье Bild. На видео и на листовках неизвестные лица в масках пишут о создании "республики" и придумали даже собственный флаг — три полосы черного, зеленого и белого цветов. Собеседник медиа в спецслужбах объяснили, что видят сходство с первыми днями нагнетания перед вторжением РФ в Украину 12 лет назад и опасаются дестабилизации на фоне войны в Иране, когда РФ может начать действовать самостоятельно.

Медиа отыскало несколько провокационных дезинформационных видео с призывами создать "Нарвскую народную республику", и при этом объяснило, что власти Эстонии уверены, что вторжения не будет, хотя угроза действительно есть. Тем временем в сети — карты, на которой обозначена площадь новообразования, расположенного на северо-востоке государства. "Активисты" пишут о новой стране "от Нарвы до Пюсси" [Пюсси, Püssi — ред.], которая "отрежет" от Эстонии кусок территории размерами, условно, 60 на 60 км и площадью 3600 кв. км.

Нападение РФ на Эстонию — карта "Нарвской народной республики" Фото: Bild

В статье приводится позиция пресс-секретаря эстонской полиции безопасности Марты Тууле, которая прокомментировала волну антиэстонских сообщений в марте 2026 года. По мнению чиновницы, речь идет о "кампании дезинформации", направленной на раскол общества. Между тем источники Bild в спецслужбах не исключают, что таким образом Москва начала подготовку вторжения.

"Мы не можем исключить возможность того, что это предназначено для подготовки к российскому вторжению по украинской модели от 2014 года", — привело медиа слова анонимного собеседника из сил безопасности Эстонии

Нападение РФ на Эстонию — детали

В сети действительно можно отыскать сообщение о создании фейковой "Нарвской народной республики". Все "активисты" — в балаклавах, пишут о подполье и о том, что для нового образования не имеет значения порядок полос на "флаге". Не удалось отыскать кадров, на которых к вооруженному мятежу призывали бы граждане с открытыми лицами. Между тем в марте в Государственной Думе РФ готовит законопроект о том, что Москва позволяет использовать вооруженные силы на территории других стран для защиты россиян: аналогичное решение по Украине вышло 1 марта 2014 года.

Нападение РФ на Эстонию — активист "Нарвской народной республики" Фото: Скриншот

Отметим, летом 2025 года Фокус опубликовал перевод статьи западных аналитиков, которые исследовали возможность вторжения РФ в Эстонию или в другие страны Балтии. Среди прочего, речь шла об особых условиях, на которых РФ оккупировала страны Балтии в 18 веке, о до сих пор неутвержденной границе в районе Нарвы и о русскоязычных, которые живут неподалеку от российско-эстонской границы.

Напоминаем, 16 февраля появилось заявление Эстонии об угрозе вторжения РФ, в котором говорилось об особом ответе, если произойдет нападение. Между тем 18 февраля стало известно о группе российских военных, которые пересекли границу и незаконно прибыли полчаса на территории чудесной страны.