"Лицемерный угрожающий Запад": Балтийская стратегия Владимира Путина (часть 2)

Какие мотивы руководят поведением президента Российской Федерации Владимира Путина, когда он решает, как действовать в отношении стран Балтии? Что раздражает Путина в Эстонии, Литве, Латвии и странах Запада и действует ли он рационально?

Related video

Чтобы понять поведение Путина сегодня, мы должны начать с прошлого. Мировоззрение Путина берет свое начало в Холодной войне. В период своего становления в 1960-70-е годы он находился под сильным влиянием мышления, характерного для марксистско-ленинской политической доктрины, которая представляла мировую политику как столкновение между социализмом и капитализмом, добродетелью и пороком, советским блоком и Западом. В результате Путин рассматривает Запад как декадентский, лицемерный и подрывающий социальную сплоченность России. В его мировоззрении хаос нуждается в контроле, а на плюрализм нужно отвечать силой.

Фокус публикует вторую часть статьи "Расшифровка балтийской стратегии Владимира Путина", которую ученые и специалисты по вопросам безопасности Хольгер Мьольдер и Эрик Шираев опубликовали на портале National Interest. Первую часть можно прочитать по ссылке.

Стратегическое мышление Владимира Путина

Триумфализм Запада совпал с внутренним коллапсом России в 1990-х годах. Быстрый переход стран Балтии к либеральной демократии и полная интеграция в НАТО и ЕС были восприняты многими россиянами не просто как политическое разногласие, а как предательство и унижение. Приверженность балтийских обществ либеральной демократии — открытой, плюралистической, эффективной — позорит идеологию Кремля и нарушает его представления о порядке. Это не просто вылилось во фрустрацию, а положило начало идеологической доктрине, рассматривающей либерализм как угрозу безопасности России.

Инстинкты времен Холодной войны — недоверие, секретность, идеологическое противостояние — по-прежнему определяют путинское восприятие мира. Хотя многие сначала считали Путина прагматичным модернизатором, его действия были обусловлены скорее обидой, чем стратегическим видением — эта тенденция проявилась в его печально известной речи в Мюнхене в 2007 году. В интервью от 2025 года Путин признался, что написал эту речь собственноручно, когда летел в самолете, поддавшись эмоциям. В то время многие наблюдатели отмахнулись от его высказываний как от бравады, считая, что он просто хотел показаться жестким. В ретроспективе эта речь воспринимается скорее как декларация намерений, чем как момент риторической бравады.

В ретроспективе Мюнхенская речь Путина воспринимается как декларация намерений Фото: Вікіпедія

Рассматривая Путина как рационального политического деятеля, мы предполагаем, что он понимает огромную цену начала военной операции против стран Балтии. Гипотетически, если бы он рассматривал такую агрессию, это потребовало бы значительных финансовых ресурсов, большой военной мобилизации и политического риска прямой конфронтации с НАТО, что ведет к применению 5 статьи Устава НАТО.

Кроме того, стратегическое расположение стран Балтии на Финском заливе, прямо напротив Санкт-Петербурга, делает их рискованными целями с серьезными последствиями, и Путину придется дважды подумать, прежде чем прибегать к военным действиям. С рациональной точки зрения, конвенциональное нападение на страну Балтии может вызвать быструю и жесткую реакцию НАТО, что потенциально угрожает безопасности и стабильности самой России.

Что раздражает Владимира Путина

От лидеров часто ожидают непоколебимости, которая считается их главным достоинством. Однако жесткость может быть и недостатком. Идеологическая жесткость Путина усиливается психологическими чертами, которые укоренились с течением времени. Как опытный разведчик, он научился рассматривать политику не как диалог, а как поле битвы. Обман, манипуляции и дезорганизация для него были не вспомогательными инструментами, а сущностью стратегии. Его управленческие навыки закалились в сорокалетнем возрасте, когда он работал помощником мэра Санкт-Петербурга в бурные 1990-е — десятилетие, отмеченное разгулом преступности, коррупцией и убийствами. Тогда он взял на себя роль крестного отца, выступая посредником в мирных переговорах между враждующими кланами.

В 90-е Путин был советником Анатолия Собчака, занимавшего должность председателя Ленинградского городского совета Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Его восхождение к вершинам власти было поразительно быстрым: до момента назначения президентом он ни разу не занимал выборную должность. За последующую четверть века Путин изолировался от критиков и окружал себя лояльными сторонниками. Инсайдеры утверждают, что он становится все более эгоцентричным, сосредоточенным на своей исторической роли и разочарованным повседневными обязанностями по управлению государством.

Важно отметить, что идеологическая концепция Путина не сводится к возвращению к советскому коммунизму, а скорее является смесью имперской ностальгии, социального консерватизма и национальной гордости. Печально известные тенденции, такие как гомофобия, женоненавистничество, антисемитизм и теории заговора, стали ярко выраженными в постсоветскую эпоху. Вместо того чтобы принять западные ценности, режим Путина переименовал эти тенденции в "традиционные ценности" и использовал их как оружие как во внутренней, так и во внешней политике.

Хотя это редко подчеркивают в аналитике, возраст Путина также является важным фактором при оценке риска. Стареющие автократы часто становятся более жесткими, менее открытыми к инакомыслию и все больше полагаются на старые привычки и идеологические убеждения. В случае человека, сформированного догмами советской эпохи, эта жесткость может усилить сопротивление компромиссам и готовность к конфронтации.

Важно

Психология Гитлера? Что в голове у Путина и как его остановить

Такое мышление иногда проявляется в публичных заявлениях, касающихся различных апокалиптических сценариев, и в таких высказываниях, как "Мы сразу попадем в рай, а они [Соединенные Штаты] просто сдохнут, потому что у них даже не будет времени покаяться", сделанных в 2018 году во время международной встречи. Такое мышление, если его не контролировать, перечеркивает традиционный анализ затрат и выгод и приводит к катастрофическим решениям, основанным на эмоциях, а не на стратегии. Риск просчета остается реальным, особенно если процессом принятия решений движет паранойя или искаженное чувство исторического наследия.

Роль Эстонии в сознании Владимира Путина в сознании Владимира Путина

Эти выводы проливают свет на стратегическую позицию России в отношении стран Балтии, которые она считает "уязвимой частью Запада", склонной к манипуляциям с помощью постоянных психологических операций — того, что мы называем "глобальной информационной войной", то есть целенаправленным использованием и управлением информацией для обеспечения преимущества над противниками. Прозрачные институты Эстонии, эффективное электронное управление и членство в НАТО символизируют все то, чем путинская Россия не является (и не может быть) под его правлением. Уничтожая успешный пример у себя под боком, Путин стремится укрепить легитимность своего авторитарного правления.

Владимир Путин имеет особое отношение к Эстонии Фото: Pexels

Дестабилизация, а не доминирование — вот ключевое слово для понимания антизападной стратегии России. Не имея привлекательной идеологии, способной соперничать с западной либеральной демократией, Москва вместо этого стремится подорвать легитимность и стабильность своих соседей с помощью психологической войны, дезинформации и провокаций. Эстония, полностью интегрированная в НАТО и ЕС с 2004 года, оказалась на передовой этой кампании.

Важно

"Можем повторить": О чем забывают Путин и Мединский, когда вспоминают Петра I и Северную войну

От кибератак до организованных скандалов, таких как беспорядки 2007 года вокруг памятника "Бронзовому солдату", Россия постоянно проверяет социальную сплоченность и политическую решимость Эстонии. Эти усилия являются не единичными инцидентами, а частью более широкой ревизионистской стратегии по сохранению российского влияния на постсоветском пространстве. Особенно болезненным остается нерешенный вопрос о пограничном соглашении между Эстонией и Россией — один из первых сигналов о намерении России углубить конфликт с Западом.

Активисты движения "Молодая гвардия Единой России" во время митинга перед посольством Эстонии в Москве. Парламент Эстонии 15 февраля 2007 года принял законопроект, обязывающий правительство перенести большую бронзовую статую солдата Красной Армии из центра Таллинна Фото: Getty Images Активисты движения "Молодая гвардия Единой России" во время митинга перед посольством Эстонии в Москве. Парламент Эстонии 15 февраля 2007 года принял законопроект, обязывающий правительство перенести большую бронзовую статую солдата Красной Армии из центра Таллинна Фото: Getty Images

С момента окончания Холодной войны Россия поощряет территориальные и этнические конфликты в бывших советских регионах (замороженные конфликты) — Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии, Приднестровье, Крыму и Донбассе, — препятствуя мирному урегулированию, разжигая напряженность и создавая условия для постоянного вмешательства с целью сохранения своего влияния. В общем, эта политика сводится к поддержанию влияния путем дестабилизации. Если бы Эстония проявила стратегическое воображение в 2005 году, она могла бы предвидеть истинные цели России и не позволить Москве настроить эстонскую общественность против соглашения о границах.

Об авторах

Хольгер Мьольдер — доктор наук, профессор и руководитель исследовательской группы по международным отношениям, безопасности, праву и технологиям в Таллиннском технологическом университете (Эстония). Ранее он работал в Министерстве обороны Эстонии.

Эрик Шираев — доктор наук, профессор Университета Джорджа Мейсона и директор Лаборатории по защите репутации и противодействию клевете (CARP). Его работы публиковались в журнале The National Interest и других ведущих изданиях. Мьольдер и Шираев являются соавторами нескольких работ, в том числе статей для Oxford UP и The Cypher Brief.