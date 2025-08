"Лицемірний загрозливий Захід": Балтійська стратегія Володимира Путіна (частина 2)

Які мотиви керують поведінкою президента Російської Федерації Володимира Путіна, коли він вирішує, як діяти щодо країн Балтії? Що дратує Путіна в Естонії, Литві, Латвії та країнах Заходу й чи діє він раціонально?

Аби зрозуміти поведінку Путіна сьогодні, ми повинні почати з минулого. Світогляд Путіна бере свій початок у Холодній війні. У період свого становлення в 1960-70-ті роки він перебував під сильним впливом мислення, характерного для марксистсько-ленінської політичної доктрини, яка уявляла світову політику як зіткнення між соціалізмом і капіталізмом, чеснотою і пороком, радянським блоком і Заходом. В результаті Путін розглядає Захід як декадентський, лицемірний і такий, що підриває соціальну згуртованість Росії. У його світогляді хаос потребує контролю, а на плюралізм потрібно відповідати силою.

Фокус публікує другу частину статті "Розшифровка балтійської стратегії Володимира Путіна", яку науковці та фахівці з питань безпеки Хольґер Мьольдер та Ерік Шираєв опублікували на порталі National Interest. Першу частину можна прочитати за посиланням.

Стратегічне мислення Володимира Путіна

Тріумфалізм Заходу збігся з внутрішнім колапсом Росії в 1990-х роках. Швидкий перехід країн Балтії до ліберальної демократії та повна інтеграція в НАТО і ЄС були сприйняті багатьма росіянами не просто як політична розбіжність, а як зрада і приниження. Прихильність балтійських суспільств до ліберальної демократії — відкритої, плюралістичної, ефективної — ганьбить ідеологію Кремля і порушує його уявлення про порядок. Це не просто вилилося у фрустрацію, а поклало початок ідеологічній доктрині, яка розглядає лібералізм як загрозу безпеці Росії.

Інстинкти часів Холодної війни — недовіра, секретність, ідеологічне протистояння — як і раніше, визначають путінське сприйняття світу. Хоча багато хто спершу вважав Путіна прагматичним модернізатором, його дії були обумовлені радше образою, ніж стратегічним баченням — ця тенденція проявилася в його сумнозвісній промові в Мюнхені у 2007 році. В інтерв'ю від 2025 року Путін зізнався, що написав цю промову власноруч, коли летів у літаку, піддавшись емоціям. У той час багато спостерігачів відмахнулися від його висловлювань як від бравади, вважаючи, що він просто хотів здатися жорстким. У ретроспективі ця промова сприймається радше як декларація намірів, ніж як момент риторичної бравади.

У ретроспективі Мюнхенська промова Путіна сприймається як декларація намірів Фото: Википедия

Розглядаючи Путіна як раціонального політичного діяча, ми припускаємо, що він розуміє величезну ціну початку військової операції проти країн Балтії. Гіпотетично, якби він розглядав таку агресію, це вимагало б значних фінансових ресурсів, великої військової мобілізації й політичного ризику прямої конфронтації з НАТО, що веде до застосування 5 статті Статуту НАТО.

Крім того, стратегічне розташування країн Балтії на Фінській затоці, прямо навпроти Санкт-Петербурга, робить їх ризикованими цілями з серйозними наслідками, і Путіну доведеться двічі подумати, перш ніж вдаватися до військових дій. З раціональної точки зору, конвенційний напад на країну Балтії може викликати швидку і жорстку реакцію НАТО, що потенційно загрожує безпеці й стабільності самої Росії.

Що дратує Володимира Путіна

Від лідерів часто очікують непохитності, яка вважається їхньою головною чеснотою. Однак жорсткість може бути і недоліком. Ідеологічна жорсткість Путіна посилюється психологічними рисами, які вкоренилися з плином часу. Як досвідчений розвідник, він навчився розглядати політику не як діалог, а як поле битви. Обман, маніпуляції та дезорганізація для нього були не допоміжними інструментами, а сутністю стратегії. Його управлінські навички загартувалися в сорокарічному віці, коли він працював помiчником мера Санкт-Петербурга в бурхливі 1990-ті — десятиліття, позначене розгулом злочинності, корупцією і вбивствами. Тоді він взяв на себе роль хрещеного батька, виступаючи посередником у мирних переговорах між ворожими кланами.

У 90-ті Путін був радником Анатолія Собчака, який обіймав посаду голови Ленінградської міської ради Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Його сходження до вершин влади було вражаюче швидким: до моменту призначення президентом він жодного разу не обіймав виборну посаду. За наступну чверть століття Путін ізолювався від критиків і оточував себе лояльними прихильниками. Інсайдери стверджують, що він стає дедалі більш егоцентричним, зосередженим на своїй історичній ролі й розчарованим повсякденними обов'язками з управління державою.

Важливо зазначити, що ідеологічна концепція Путіна не зводиться до повернення до радянського комунізму, а радше є сумішшю імперської ностальгії, соціального консерватизму і національної гордості. Сумнозвісні тенденції, такі як гомофобія, жінконенависництво, антисемітизм і теорії змови, стали яскраво вираженими в пострадянську епоху. Замість того щоб прийняти західні цінності, режим Путіна перейменував ці тенденції на "традиційні цінності" і використовував їх як зброю як у внутрішній, так і в зовнішній політиці.

Хоча це рідко підкреслюють в аналітиці, вік Путіна також є важливим фактором при оцінці ризику. Старіючі автократи часто стають жорсткішими, менш відкритими до інакомислення і дедалі більше покладаються на старі звички та ідеологічні переконання. У випадку людини, сформованої догмами радянської епохи, ця жорсткість може посилити опір компромісам і готовність до конфронтації.

Таке мислення іноді проявляється в публічних заявах, що стосуються різних апокаліптичних сценаріїв, і в таких висловлюваннях, як "Ми відразу потрапимо в рай, а вони [Сполучені Штати] просто здохнуть, тому що у них навіть не буде часу покаятися", зроблених у 2018 році під час міжнародної зустрічі. Таке мислення, якщо його не контролювати, перекреслює традиційний аналіз витрат і вигод і призводить до катастрофічних рішень, заснованих на емоціях, а не на стратегії. Ризик прорахунку залишається реальним, особливо якщо процесом прийняття рішень рухає параноя або спотворене почуття історичної спадщини.

Роль Естонії у свідомості Володимира Путіна

Ці висновки проливають світло на стратегічну позицію Росії щодо країн Балтії, які вона вважає "вразливою частиною Заходу", схильною до маніпуляцій за допомогою постійних психологічних операцій — того, що ми називаємо "глобальною інформаційною війною", тобто цілеспрямованим використанням та управлінням інформацією для забезпечення переваги над супротивниками. Прозорі інститути Естонії, ефективне електронне урядування та членство в НАТО символізують все те, чим путінська Росія не є (і не може бути) під його правлінням. Знищуючи успішний приклад у себе під боком, Путін прагне зміцнити легітимність свого авторитарного правління.

Володимир Путін має особливе ставлення до Естонії Фото: Pexels

Дестабілізація, а не домінування — ось ключове слово для розуміння антизахідної стратегії Росії. Не маючи привабливої ідеології, здатної змагатися із західною ліберальною демократією, Москва замість цього прагне підірвати легітимність і стабільність своїх сусідів за допомогою психологічної війни, дезінформації та провокацій. Естонія, повністю інтегрована в НАТО і ЄС з 2004 року, опинилася на передовій цієї кампанії.

Від кібератак до організованих скандалів, таких як заворушення 2007 року навколо пам'ятника "Бронзовому солдату", Росія постійно перевіряє соціальну згуртованість і політичну рішучість Естонії. Ці зусилля є не поодинокими інцидентами, а частиною ширшої ревізіоністської стратегії щодо збереження російського впливу на пострадянському просторі. Особливо болючим залишається нерозв'язане питання про прикордонну угоду між Естонією і Росією — один з перших сигналів про намір Росії поглибити конфлікт із Заходом.

Активісти руху "Молода гвардія Єдиної Росії" під час мітингу перед посольством Естонії в Москві. Парламент Естонії 15 лютого 2007 року ухвалив законопроект, який зобов'язує уряд перенести велику бронзову статую солдата Червоної Армії з центру Таллінна Фото: Getty Images Активісти руху "Молода гвардія Єдиної Росії" під час мітингу перед посольством Естонії в Москві. Парламент Естонії 15 лютого 2007 року ухвалив законопроект, який зобов'язує уряд перенести велику бронзову статую солдата Червоної Армії з центру Таллінна Фото: Getty Images

З моменту закінчення Холодної війни Росія заохочує територіальні та етнічні конфлікти в колишніх радянських регіонах (заморожені конфлікти) — Нагірному Карабасі, Абхазії та Південній Осетії, Придністров'ї, Криму та Донбасі, — перешкоджаючи мирному врегулюванню, розпалюючи напруженість і створюючи умови для постійного втручання з метою збереження свого впливу. Загалом, ця політика зводиться до підтримання впливу шляхом дестабілізації. Якби Естонія проявила стратегічну уяву у 2005 році, вона могла б передбачити справжні цілі Росії і не дозволити Москві налаштувати естонську громадськість проти угоди щодо кордонів.

Про авторів

Хольґер Мьольдер — доктор наук, професор і керівник дослідницької групи з міжнародних відносин, безпеки, права та технологій у Талліннському технологічному університеті (Естонія). Раніше він працював у Міністерстві оборони Естонії.

Ерік Шираєв — доктор наук, професор Університету Джорджа Мейсона та директор Лабораторії із захисту репутації і протидії наклепу (CARP). Його праці публікувалися в журналі The National Interest та інших провідних виданнях. Мьольдер і Шираєв є співавторами кількох праць, зокрема статей для Oxford UP та The Cypher Brief.