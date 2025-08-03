"Лицемірний загрозливий Захід": Балтійська стратегія Володимира Путіна (частина 2)
Які мотиви керують поведінкою президента Російської Федерації Володимира Путіна, коли він вирішує, як діяти щодо країн Балтії? Що дратує Путіна в Естонії, Литві, Латвії та країнах Заходу й чи діє він раціонально?
Аби зрозуміти поведінку Путіна сьогодні, ми повинні почати з минулого. Світогляд Путіна бере свій початок у Холодній війні. У період свого становлення в 1960-70-ті роки він перебував під сильним впливом мислення, характерного для марксистсько-ленінської політичної доктрини, яка уявляла світову політику як зіткнення між соціалізмом і капіталізмом, чеснотою і пороком, радянським блоком і Заходом. В результаті Путін розглядає Захід як декадентський, лицемірний і такий, що підриває соціальну згуртованість Росії. У його світогляді хаос потребує контролю, а на плюралізм потрібно відповідати силою.
Фокус публікує другу частину статті "Розшифровка балтійської стратегії Володимира Путіна", яку науковці та фахівці з питань безпеки Хольґер Мьольдер та Ерік Шираєв опублікували на порталі National Interest. Першу частину можна прочитати за посиланням.
Стратегічне мислення Володимира Путіна
Тріумфалізм Заходу збігся з внутрішнім колапсом Росії в 1990-х роках. Швидкий перехід країн Балтії до ліберальної демократії та повна інтеграція в НАТО і ЄС були сприйняті багатьма росіянами не просто як політична розбіжність, а як зрада і приниження. Прихильність балтійських суспільств до ліберальної демократії — відкритої, плюралістичної, ефективної — ганьбить ідеологію Кремля і порушує його уявлення про порядок. Це не просто вилилося у фрустрацію, а поклало початок ідеологічній доктрині, яка розглядає лібералізм як загрозу безпеці Росії.
Інстинкти часів Холодної війни — недовіра, секретність, ідеологічне протистояння — як і раніше, визначають путінське сприйняття світу. Хоча багато хто спершу вважав Путіна прагматичним модернізатором, його дії були обумовлені радше образою, ніж стратегічним баченням — ця тенденція проявилася в його сумнозвісній промові в Мюнхені у 2007 році. В інтерв'ю від 2025 року Путін зізнався, що написав цю промову власноруч, коли летів у літаку, піддавшись емоціям. У той час багато спостерігачів відмахнулися від його висловлювань як від бравади, вважаючи, що він просто хотів здатися жорстким. У ретроспективі ця промова сприймається радше як декларація намірів, ніж як момент риторичної бравади.
Розглядаючи Путіна як раціонального політичного діяча, ми припускаємо, що він розуміє величезну ціну початку військової операції проти країн Балтії. Гіпотетично, якби він розглядав таку агресію, це вимагало б значних фінансових ресурсів, великої військової мобілізації й політичного ризику прямої конфронтації з НАТО, що веде до застосування 5 статті Статуту НАТО.
Крім того, стратегічне розташування країн Балтії на Фінській затоці, прямо навпроти Санкт-Петербурга, робить їх ризикованими цілями з серйозними наслідками, і Путіну доведеться двічі подумати, перш ніж вдаватися до військових дій. З раціональної точки зору, конвенційний напад на країну Балтії може викликати швидку і жорстку реакцію НАТО, що потенційно загрожує безпеці й стабільності самої Росії.
Що дратує Володимира Путіна
Від лідерів часто очікують непохитності, яка вважається їхньою головною чеснотою. Однак жорсткість може бути і недоліком. Ідеологічна жорсткість Путіна посилюється психологічними рисами, які вкоренилися з плином часу. Як досвідчений розвідник, він навчився розглядати політику не як діалог, а як поле битви. Обман, маніпуляції та дезорганізація для нього були не допоміжними інструментами, а сутністю стратегії. Його управлінські навички загартувалися в сорокарічному віці, коли він працював помiчником мера Санкт-Петербурга в бурхливі 1990-ті — десятиліття, позначене розгулом злочинності, корупцією і вбивствами. Тоді він взяв на себе роль хрещеного батька, виступаючи посередником у мирних переговорах між ворожими кланами.
Його сходження до вершин влади було вражаюче швидким: до моменту призначення президентом він жодного разу не обіймав виборну посаду. За наступну чверть століття Путін ізолювався від критиків і оточував себе лояльними прихильниками. Інсайдери стверджують, що він стає дедалі більш егоцентричним, зосередженим на своїй історичній ролі й розчарованим повсякденними обов'язками з управління державою.
Важливо зазначити, що ідеологічна концепція Путіна не зводиться до повернення до радянського комунізму, а радше є сумішшю імперської ностальгії, соціального консерватизму і національної гордості. Сумнозвісні тенденції, такі як гомофобія, жінконенависництво, антисемітизм і теорії змови, стали яскраво вираженими в пострадянську епоху. Замість того щоб прийняти західні цінності, режим Путіна перейменував ці тенденції на "традиційні цінності" і використовував їх як зброю як у внутрішній, так і в зовнішній політиці.
Хоча це рідко підкреслюють в аналітиці, вік Путіна також є важливим фактором при оцінці ризику. Старіючі автократи часто стають жорсткішими, менш відкритими до інакомислення і дедалі більше покладаються на старі звички та ідеологічні переконання. У випадку людини, сформованої догмами радянської епохи, ця жорсткість може посилити опір компромісам і готовність до конфронтації.Важливо
Таке мислення іноді проявляється в публічних заявах, що стосуються різних апокаліптичних сценаріїв, і в таких висловлюваннях, як "Ми відразу потрапимо в рай, а вони [Сполучені Штати] просто здохнуть, тому що у них навіть не буде часу покаятися", зроблених у 2018 році під час міжнародної зустрічі. Таке мислення, якщо його не контролювати, перекреслює традиційний аналіз витрат і вигод і призводить до катастрофічних рішень, заснованих на емоціях, а не на стратегії. Ризик прорахунку залишається реальним, особливо якщо процесом прийняття рішень рухає параноя або спотворене почуття історичної спадщини.
Роль Естонії у свідомості Володимира Путіна
Ці висновки проливають світло на стратегічну позицію Росії щодо країн Балтії, які вона вважає "вразливою частиною Заходу", схильною до маніпуляцій за допомогою постійних психологічних операцій — того, що ми називаємо "глобальною інформаційною війною", тобто цілеспрямованим використанням та управлінням інформацією для забезпечення переваги над супротивниками. Прозорі інститути Естонії, ефективне електронне урядування та членство в НАТО символізують все те, чим путінська Росія не є (і не може бути) під його правлінням. Знищуючи успішний приклад у себе під боком, Путін прагне зміцнити легітимність свого авторитарного правління.
Дестабілізація, а не домінування — ось ключове слово для розуміння антизахідної стратегії Росії. Не маючи привабливої ідеології, здатної змагатися із західною ліберальною демократією, Москва замість цього прагне підірвати легітимність і стабільність своїх сусідів за допомогою психологічної війни, дезінформації та провокацій. Естонія, повністю інтегрована в НАТО і ЄС з 2004 року, опинилася на передовій цієї кампанії.Важливо
Від кібератак до організованих скандалів, таких як заворушення 2007 року навколо пам'ятника "Бронзовому солдату", Росія постійно перевіряє соціальну згуртованість і політичну рішучість Естонії. Ці зусилля є не поодинокими інцидентами, а частиною ширшої ревізіоністської стратегії щодо збереження російського впливу на пострадянському просторі. Особливо болючим залишається нерозв'язане питання про прикордонну угоду між Естонією і Росією — один з перших сигналів про намір Росії поглибити конфлікт із Заходом.
З моменту закінчення Холодної війни Росія заохочує територіальні та етнічні конфлікти в колишніх радянських регіонах (заморожені конфлікти) — Нагірному Карабасі, Абхазії та Південній Осетії, Придністров'ї, Криму та Донбасі, — перешкоджаючи мирному врегулюванню, розпалюючи напруженість і створюючи умови для постійного втручання з метою збереження свого впливу. Загалом, ця політика зводиться до підтримання впливу шляхом дестабілізації. Якби Естонія проявила стратегічну уяву у 2005 році, вона могла б передбачити справжні цілі Росії і не дозволити Москві налаштувати естонську громадськість проти угоди щодо кордонів.
Про авторів
Хольґер Мьольдер — доктор наук, професор і керівник дослідницької групи з міжнародних відносин, безпеки, права та технологій у Талліннському технологічному університеті (Естонія). Раніше він працював у Міністерстві оборони Естонії.
Ерік Шираєв — доктор наук, професор Університету Джорджа Мейсона та директор Лабораторії із захисту репутації і протидії наклепу (CARP). Його праці публікувалися в журналі The National Interest та інших провідних виданнях. Мьольдер і Шираєв є співавторами кількох праць, зокрема статей для Oxford UP та The Cypher Brief.