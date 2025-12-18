Российские пограничники пересекли границу Эстонии: подплыли на катере, стояли 20 минут (видео)

Около 10 часов 17 декабря пограничники Эстонии осматривали местность и заметили группу неизвестных граждан, которые потом оказались российскими пограничниками. Россияне пробыли на чужой территории около 20 минут: к ним не применили никаких мер и они спокойно вернулись на родину. Видео с камеры наблюдения показало, чем занимались чужаки.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Hanno Pevkur) заверил, что никакой угрозы со стороны военнослужащих РФ не заметили, говорится в статье медиа ERR. Поэтому россиян просто отпустили, никак не отреагировав, и не ясно, будет ли какой-то политический или дипломатический ответ. На видео, обнародованном военными Эстонии, видим, как россияне ходят по берегу. Качество видео низкое, поэтому видны очертания фигур: люди по неизвестным причинам и с неизвестной целью ходят по берегу. Инцидент произошел на реке Нарва вблизи волнореза Васкнарва в Ида-Вирумаа.

Выяснилось, что речь идет о волнорезе на Чудском озере, которые делят между собой Эстония и РФ. Ранее пограничники РФ могли добраться до российской точки на озере с разрешения эстонцев. Но на этот раз трое мужчин на катере на воздушной подушке высадились на волнорезе, что не допускается в соответствии с международными договоренностями. Они прошли вдоль каменного волнореза, вернулись на судно и поплыли обратно в российские территориальные воды.

Эстония и РФ — где произошел инцидент 17 декабря Фото: ERR

Глава Восточной префектуры Эрик Пургель объяснил журналистам, что власти обратились к РФ за объяснениями, но ответа не получили. МИД Эстонии тем временем вызвало на беседу временного поверенного РФ, а пограничники увеличили количество патрулей.

