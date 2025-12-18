Російські прикордонники перетнули кордон Естонії: підпливли на катері, стояли 20 хвилин (відео)

Близько 10 год 17 грудня прикордонники Естонії оглядали місцевість та помітили групу невідомих громадян, які потім виявились російськими прикордонниками. Росіяни пробули на чужій території близько 20 хвилин: до них не застосували жодних заходів і вони спокійно повернулись на батьківщину. Відео з камери спостереження показало, чим займались чужинці.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Hanno Pevkur) запевнив, що ніякої загрози з боку військовослужбовців РФ не помітили, ідеться у статті медіа ERR. Тому росіян просто відпустили, ніяк не відреагувавши, й не ясно, чи буде якась політична чи дипломатична відповідь. На відео, оприлюдненому військовими Естонії, бачимо, як росіяни ходять берегом. Якість відео низька, тому видно обриси фігур: люди з невідомих причин та з невідомою метою ходять берегом. Інцидент відбувся на річці Нарва поблизу хвилерізу Васкнарва в Іда-Вірумаа.

Новина доповнюється…