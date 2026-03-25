У РФ палає "Новатек" в Усть-Лузі та суднобудівний завод у Виборзі: які наслідки атаки БпЛА (відео)

В ніч на 25 березня дрони України пролетіли 400 та 500 км й дістали до двох портів Російської Федерації на березі Балтійського моря, свідчать дані OSINTерів. Під удар потрапив завод "Новатек" з переробки нафтового конденсату в Усть-Лузі та Вибогський судрнобудівний завод. Які наслідки влучання безпілотників по двох стратегічних об'єктах РФ?

На відео з місця влучання в Усть-Лузі фігурують два гігантських резервуари у порту та пошкоджене устаткування "Новатек", показали кадри Telegram-каналу Exilenova+. Балтійський порт РФ щодня експортував 650 тис. барелів нафти та 150 тис. барелів газового конденсату. Точка влучання — посеред майданчика площею близько 1 кв. км, на якому височіють 60 цистерн різного розміру. При цьому про інцидент стало відомо близько 3 год 25 березня і на відео не чути роботи засобів ППО РФ.

У Telegram-каналі OSINTера Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ вказано, що БпЛА вдарили у точку з координатами 59.711272847270244, 28.434770374426037. Також зауважується, що 25 березня стався не перший удар по заводу ПАТ "Новатек-Усть-Луга", яке відвантажує російську нафту та переробляє газовий конденсат.

Відео дня

Ще одна точка удару дронів розташована північніше Усть-Луги. У каналі Exilenova+ написали, що горить порт у Виборгу: на фото з місця подій — чорний стовп диму. Крім того, з'явились кадри з пошкодженим кораблем. За обрисами судна OSINTери встановили, що може іти мова про патрульний криголам "Пурга" проєкту 23550 (шифр "Єрмак"), який будували для прикордонників в структурі ФСБ РФ. "Пурга" стояла на причалі Виборзького суднобудівного заводу, який, ймовірно, також потрапив під удар БпЛА, зазначили аналітики. Медіа "Мілітарний" уточнило, що зброя патрульного корабля — артустановка АК-176МА, дві зенітні артустановки АК-306М, чотири кулемети та ПЗРК. Також з'ясувалось, що завод мав замовлення на два таких судна, і одне з них отримало пошкодження.

Вибухи у РФ — пошкоджений патрульний корабель проєкту "Пурга" Фото: Exilenova+

Вибухи у РФ — дим над портом Виборга 25 березня Фото: Exilenova+

Міноборони РФ зранку 25 березня відзвітувало про збиття 359 дронів України, які помітили над 13 російськими регіонами й над ТОТ Криму: скільки долетіли до Санкт-Петербурга, не уточнюється. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що над регіоном начебто успішно збили усі 33 дрони України. При цьому він підтвердив, що палає порт Усть-Луги. Генштаб ЗСУ поки не підтвердив ураження двох стратегічних об'єктів на березі Балтійського моря. Обидві точки удару — на відстані понад 500 км від України (по прямій).

Вибухи у РФ — точки ударів БпЛА 25 березня Фото: Google Maps

Вибухи у РФ — атака на балтійські порти

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ та про надзвичайні події у російських портах на Балтійському узбережжі. Один з таких ударів відбувся 23 березня. У росЗМІ повідомили про гучні звуки з боку нафтового термінала порту Приморська, а на відео показали чорні хмари диму, які здіймались над резервуарами. Через кілька годин Генштаб ЗСУ підтвердив атаку дронів на Приморськ та пояснили, що таким способом Україна зменшує спроможності РФ продовжувати війну. OSINTери проаналізували супутникові фото з місця інциденту та заявили, що стались влучання по чотирьох резервуарах: на зображенні — цистерни діаметром 60 м.

Попередня яскрава атака відбулась у серпні 2025 року — палали нафтові термінали Усть-Луги заводу "Новатек", які повторно постраждали від удару 25 березня.

Нагадуємо, 25 березня відзначають День СБУ, а дані розслідувачів показують, що удари на нафтову інфраструктуру РФ реалізовують дрони та фахівці саме цього підрозділу Сил оборони.