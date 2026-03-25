25 березня — День СБУ: чим удари "Альфи" при Євгені Хмарі відрізняються від спецоперацій Малюка

25 березня відзначають День Служби безпеки України, бійці та працівники якої викривають агентів Російської Федерації, воюють на фронті та завдають ударів по стратегічних об'єктах вглибині РФ. До професійного свята Фокус зіставив дані Генерального штабу Збройних сил України та базу InformNapalm і з’ясував, які об’єкти на території Росії уражали підрозділи СБУ за останні три місяці, після змін 13 січня 2026 року.

На офіційних ресурсах розміщено дописи про завдання, які виконувались за часів в.о. глави СБУ Євгена Хмари та його попередника Василя Малюка. Ідеться про викриття "кротів" РФ та про удари Центру "Альфа" на лінії фронту — по піхоті, дронах та військовій техніці РФ. Також звітують про перехоплення "Шахедів" та "Молній". Про ще один напрямок роботи СБУ відомо напівофіційно. Спершу у соцмережах з'являються кадри палаючих НПЗ та заводів ВПК РФ, а потім джерела говорять, що це зробили дрони Центру спеціальних операцій "А" (ЦСО "А" або "Альфа"). 25 березня, з нагоди Дня СБУ, Фокус звірився з відкритими даними та з базою інцидентів у РФ від Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та з'ясував, які цікаві об'єкти уразили військовослужбовці.

З нагоди професійного свята працівників СБУ 24 березня у Києві відбулось урочисте відкриття пам’ятного знаку на Алеї захисників, ідеться на сторінці Facebook відомства. Під час події на майданчику зібрали кілька десятків військових, до яких звернувся в.о. глави СБУ, генерал-майор Євген Хмара.

"Воля не дається задарма. Ми тримаємо удар, атакуємо у відповідь і готові боронити країну стільки, скільки потрібно. Бійці СБУ нищать ворога на фронті у промислових масштабах і перетворюють їхню "аналоговнєтну" техніку на тонни металобрухту, а далекобійні удари — руйнують військово-економічний потенціал ворога", — сказав він.

25 березня День СБУ — спецоперації в глибині РФ

Дрони Центру "Альфа" СБУ відповідальні за серію мідлстрайків та діпстрайків на території РФ, ідеться у серії звітів Генштабі ЗСУ та заявах джерел медіа. З 1 січня по 24 березня 2026 року відбулось кілька десятків атак, які Фокус розділив на чотири великі групи.

Військова сфера — арсенал №100 ГРАУ біля села Нея (6 січня). Нафтогазова інфраструктура — наприклад, НПЗ в Ільську, Волгограді, Ухті, Нафтогірську, Уфі нафтоперекачувальна станція "Калейкино", нафтобази "Геркон Плюс" та ін. Порти, нафтові термінали, нафтовидобувні платформи на Чорному, Балтійському, Каспійському морях — Таганрог (13 січня), Тамань (13 січня), Новоросійськ (17 лютого), Приморськ (23 березня). Крім того — три удари по платформах на Каспії (11 лютого). Промисловість — хімзавод "Метафракс Кемикалс" у Пермському краї (17 січня та 13 березня). У лютому-березні 2026 року підприємства хімічної промисловості РФ палали сумарно 9-10 разів. Додатково вибухало на хімзаводах "Дорогобуж", "УралХим", "Акрон", "КуйбышевАзот", "Неминномыский Азот", "Куйбышев Азот". Джерела медіа та командування офіційно не підтвердили причетність СБУ.

25 березня День СБУ — точки ударів з січня по березень 2026 року, InformNapalm Фото: InformNapalm

Повітряні атаки по території РФ у 2026 році позначені на карті Fire спільноти InformNapalm. OSINTери зафіксували 32 ударів БпЛА по нафтогазовій інфраструктурі, з них 17 — робота СБУ, решта — невідомо. Крім того, сталось 14 атак на підприємствах, і щодо чверті підтверджено причетність СБУ, а про решту — офіційно невідомо.

Тактика ударів СБУ

Згідно з даними карти InformNapalm, можна побачити, чим відрізняється тактика ударів СБУ за двох керівників:

мідлстрайки та діпстрайки за часів Хмари (позначки насиченого кольору) зосереджені на тому, щоб позбавити РФ нафтових прибутків та щоб зменшити виробництво вибухівки на хімзаводах;

цілі, які уражались за часів Малюка (окрім НПЗ та нафтобаз), — це арсенал ГРАУ та платформи на Каспії (сіруваті позначки). За нового керівника таких операцій ще не проводили.

Також можна виділити три основні напрямки ударів дронів СБУ: Краснодарський край, Балтійське узбережжя, центральні та південні регіони РФ. Крім того, привертає увага географія — від Чорного моря до НПЗ в Ухті на відстані 1700 км від України. Аналогічна картина була і за часів Малюка, але тоді під удари дронів невідомого походження потрапила градирня в Тюмені (2000 км) та відбулась операція "Павутина" для знищення стратегічної авіації ЗС РФ (а не лише атаки на НПЗ та хімзаводи).

Зазначимо, у січні Фокус писав про відставку тодішнього керівника СБУ Василя Малюка та призначення в.о. Євгенія Хмари. Станом на 25 березня новий керівник не затверджений парламентом.

Нагадуємо, один з масштабних ударів дронів СБУ у березні був спрямований на порт Приморськ у Ленінградській області РФ: супутник показав, скільки резервуарів вдалось уразити.