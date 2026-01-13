Тепер офіційно: Малюка звільнили з посади керівника СБУ (фото)

Верховна Рада проголосувала за звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Рішення підтримали 235 народних депутатів.

Парламент офіційно звільнив Малюка з посади керівника СБУ. "За" проголосували 235 нардепів. Про це 13 січня повідомив у соцмережах депутат Ярослав Железняк.

Результати голосування, оприлюднені нардепом Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Це остання відставка на сьогодні. Тепер перерва на 1 годину і погоджувальна у голови з главами фракцій по призначеннях", — зауважив він.

Парламентар Олексій Гончаренко передав, що голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія закликав підтримати це рішення, аргументуючи це заявою про відставку самого Малюка.

"Василь Васильович, якого ми поважаємо, любимо і цінимо, написав заяву. Наш обовʼязок як парламентарів з поваги до Василь Васильовича проголосувати і підтримати", — сказав він.

Звільнення Малюка: що вже відомо

Василь Малюк підтверджував у соцмережах, що йде з посади голови СБУ. Він запевнив, що залишається у системі відомства і продовжить реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які завдаватимуть Росії максимальної шкоди. Він висловив подяку своєму колективу, побратимам та народу України, а також вшанував пам’ять загиблих.

"Упевнений, що сильна та сучасна спецслужба — запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому. Вірю у справедливий мир і розквіт України", — зазначав генерал-лейтенант.

Тимчасово в.о. голови СБУ, як відомо, стане начальник Центру спеціальних операцій "А" Євгеній Хмара. Генерал-майор має багаторічний досвід служби у системі відомства та безпосередньо залучений до його операцій. "Альфу" він очолює з серпня 2025 року.

Оборонний комітет Ради підтримав відставку Малюка лише з другого разу. Депутатка Ірина Фріз повідомила, що за це проголосували виключно члени "Слуги народу", окрім Федора Веніславського. Железняк уточнив, що згаданий нардеп утримався від голосування. Частина парламентарів виступила проти звільнення голови СБУ.

Нагадаємо, також 13 січня Верховна Рада проголосувала за звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. Його планують призначити головою Міненерго.

Цього ж дня парламентарі підтримали відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. "За" віддали голоси 270 депутатів. Відомо, що він очолить Міністерство оборони.