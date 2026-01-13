З другої спроби: комітет Ради голосами "Слуги народу" підтримав відставку Малюка

Народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз уточнила, що тільки один представник "Слуги народу" Федір Веніславський не підтримав подання президента про відставку голови СБУ. Окремо вона зазначила, що на засіданні оборонного комітету особисто був присутній Давид Арахамія, який і виніс на розгляд перегляд рішення про звільнення Василя Малюка.

Комітет переглянув своє вчорашнє рішення щодо подання президента про відставку глави СБУ, повідомила членкиня комітету Ірина Фріз із фракції "Європейська Солідарність".

"Жодних аргументів нових не було. Жодних адекватних пояснень. Чисто стадне — наказане/виконане", — констатує вона.

За її словами, серед тих, хто підтримав, 12 — зі "Слуги народу". Утримався лише Федір Веніславський. Проти проголосували "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос".

"Рідкісний випадок присутності на Комітеті глави слуг Давида Арахамії (голова фракції "Слуга народу"), який і вніс питання перегляду на розгляд Комітету", — зазначила Фріз.

Відео дня

Вона додала, що наполягала на розгляді питання за участю Малюка.

"Аргумент про його небажання, на якому наполягали слуги, сприймаю як наголошування на протиправності й антиконституційності його відсторонення від посади та неморальності його звільнення. Залишати Службу безпеки України без фахового та дієвого управління під час війни вважаю ризиком, що призведе до втрати головного — часу, що може вплинути на нашу обороноздатність", — упевнена парламентарій.

Фріз уточнила, що сьогодні Верховна Рада України розгляне це питання.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк підтвердив цю інформацію і схиляється до того, що депутати у Верховній Раді підтримають відставку.

"Я думаю, уже 226+ (голосів, — прим. ред) зібрали теж", — написав він.

Також Железняк процитував Давида Арахамію, який підтвердив, що поки що внесення нової кандидатури на цю посаду не передбачається:

"Якщо ми зараз не підтримаємо Василя Васильовича, я не знаю, що буде з Хмарою. Шанси буде чи не буде — як він проявить себе. Я особисто за нього виступаю. Якщо зараз провалимо, Малюка відсторонять, Хмара піде командувати Альфою. Треба надати Хмарі максимальну підтримку і потім призначимо на СБУ".

Олексій Гончаренко з фракції "Європейська Солідарність" додав:

"Комітет із нацбезпеки передумав і все ж радив Раді підтримати відставку Малюка. Будемо розглядати це сьогодні. Напевно, вчора ввечері на засіданні фракції "слуг народу" хтось був дуже переконливим".

Нагадаємо, напередодні, 12 січня, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не підтримав включення до порядку денного сесії Верховної Ради звільнення Малюка з посади голови СБУ. Лише сім нардепів були "за", шість проголосували "проти", ще двоє утрималися.

5 січня стало відомо, що голова Служби безпеки України Василь Малюк написав заяву про відставку з посади. Згодом цю інформацію підтвердив Володимир Зеленський під час зустрічі з ним.

Також повідомлялося, що начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Євген Хмара тимчасово керуватиме спецслужбою.