Со второй попытки: комитет Рады голосами "Слуги народа" поддержал отставку Малюка

Народная депутатка от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз уточнила, что только один представитель "Слуги народа" Федор Вениславский не поддержал представление президента об отставке главы СБУ. Отдельно она отметила, что на заседании оборонного комитета лично присутствовал Давид Арахамия, который и вынес на рассмотрение пересмотр решения об увольнении Василия Малюка.

Комитет пересмотрел свое вчерашнее решение относительно представления президента об отставке главы СБУ, сообщила член комитета Ирина Фриз из фракции "Европейская Солидарность".

"Никаких аргументов новых не было. Никаких адекватных пояснений. Чисто стадное – приказано/исполнено", – констатирует она.

По ее словам, среди тех, кто поддержал, 12 – из "Слуги народа". Воздержался лишь Федор Вениславский. Против проголосовали "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

"Редкий случай присутствия на Комитете главы слуг Давида Арахамии (глава фракции "Слуга народа"), который и внес вопрос пересмотра на рассмотрение Комитета", – отметила Фриз.

Відео дня

Она добавила, что настаивала на рассмотрении вопроса с участием Малюка.

"Аргумент о его нежелании, на котором настаивали слуги, воспринимаю как подчеркивание противоправности и антиконституционности его отстранения от должности и ненравственности его увольнения. Оставлять Службу безопасности Украины без профессионального и действенного управления во время войны считаю риском, который приведет к потере главного – времени, что может повлиять на нашу обороноспособность", – уверена парламентарий.

Фриз уточнила, что сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит этот вопрос.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк подтвердил эту информацию и склоняется к тому, что депутаты в Верховной Раде поддержат отставку.

"Я думаю, уже 226+ (голосов, – прим. ред) собрали тоже", – написал он.

Также Железняк процитировал Давида Арахамию, который подтвердил, что пока внесения новой кандидатуры на этот пост не предвидится:

"Если мы сейчас не поддержим Василия Васильевича, я не знаю, что будет с Хмарой. Шансы будет или не будет – как он проявит себя. Я лично за него выступаю. Если сейчас провалим, Малюка отстранят, Хмара пойдет командовать Альфой. Надо предоставить Хмаре максимальную поддержку и затем назначим на СБУ".

Алексей Гончаренко из фракции "Европейская Солидарность" добавил:

"Комитет по нацбезопасности передумал и все же советовал Раде поддержать отставку Малюка. Будем рассматривать это сегодня. Наверное, вчера вечером на заседании фракции "слуг народа" кто-то был очень убедительным".

Напомним, накануне, 12 января, Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки не поддержал включение в повестку дня сессии Верховной Рады увольнение Малюка с должности главы СБУ. Только семь нардепов были "за", шесть проголосовали "против", еще двое воздержались.

5 января стало известно, что председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк написал заявление об отставке с должности. Впоследствии эту информацию подтвердил Владимир Зеленский во время встречи с ним.

Также сообщалось, что начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Евгений Хмара временно будет руководить спецслужбой.