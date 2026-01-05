Евгений Хмара временно возглавит СБУ: что известно о кадровых изменениях в спецслужбе

Начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины Евгений Хмара временно берет на себя руководство спецслужбой.

Как сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии журналистам, именно Евгений Хмара определен временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Облако будет врио", — сообщил Литвин журналистам в понедельник.

Как сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале, он провел встречу с начальником Центра специальных операций "А" СБУ Евгением Хмарой. Президент поблагодарил его и всех украинских воинов-спецназовцев за весомый вклад в боевую работу на протяжении всего периода полномасштабной войны.

"Благодарен Евгению и всем нашим воинам-спецназовцам за чрезвычайно весомую боевую работу в течение всех лет полномасштабной войны. Украина достигает необходимых результатов в своей защите, и все наши воины, которые это обеспечивают, заслуживают наибольшего уважения и благодарности", — написал президент.

Кроме этого, по словам Зеленского, боевой опыт спецназовцев и подразделения ЦСО "А" СБУ планируют масштабировать. Также во время встречи стороны обсудили дальнейшее системное развитие Службы безопасности Украины и специальные операции, которые сейчас находятся в подготовке.

Что известно о Евгении Хмаре

Как известно из информации в открытых источниках, Евгений Хмара — украинский военный, генерал-майор и начальник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Он имеет многолетний опыт службы в системе СБУ и непосредственно привлечен к проведению сложных боевых и специальных операций.

Евгений Хмара Фото: Из открытых источников

В 2023 году Хмару назначили руководителем подразделения, отвечающего за борьбу с терроризмом и специальные операции, в том же году он получил звание бригадного генерала. Впоследствии, в июне 2024 года ему присвоили звание генерал-майора, а в августе 2025 года указом президента он возглавил Центр спецопераций "А" СБУ.

Среди наиболее известных боевых эпизодов отмечают его руководство специальной операцией по освобождению острова Змеиный от российских оккупационных войск в 2023 году.

Напомним, что 5 января глава Службы безопасности Украины Василий Малюк ушел с должности главы ведомства. И все же, по словам Малюка, он остается в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня.

Также Фокус писал, что Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу на новую должность первого заместителя министра иностранных дел.