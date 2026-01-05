Євгеній Хмара тимчасово очолить СБУ: що відомо про кадрові зміни в спецслужбі

Начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України Євгеній Хмара тимчасово перебирає на себе керівництво спецслужбою.

Як повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам, саме Євгеній Хмара визначений тимчасово виконуючим обов’язки голови Служби безпеки України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хмара буде т.в.о.", — повідомив Литвин журналістам у понеділок.

Як повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі, він провів зустріч із начальником Центру спеціальних операцій "А" СБУ Євгенієм Хмарою. Президент подякував йому та всім українським воїнам-спецпризначенцям за вагомий внесок у бойову роботу впродовж усього періоду повномасштабної війни.

"Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність", — написав президент.

Окрім цього, за словами Зеленського, бойовий досвід спецпризначенців і підрозділу ЦСО "А" СБУ планують масштабувати. Також під час зустрічі сторони обговорили подальший системний розвиток Служби безпеки України та спеціальні операції, які наразі перебувають у підготовці.

Що відомо про Євгенія Хмару

Як відомо з інформації у відкритих джерелах, Євгеній Хмара — український військовик, генерал-майор та начальник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Він має багаторічний досвід служби в системі СБУ та безпосередньо залучений до проведення складних бойових і спеціальних операцій.

Євгеній Хмара Фото: З відкритих джерел

У 2023 році Хмару призначили керівником підрозділу, що відповідає за боротьбу з тероризмом і спеціальні операції, того ж року він отримав звання бригадного генерала. Згодом, у червні 2024 року йому присвоїли звання генерал-майора, а в серпні 2025 року указом президента він очолив Центр спецоперацій "А" СБУ.

Серед найбільш відомих бойових епізодів відзначають його керівництво спеціальною операцією зі звільнення острова Зміїний від російських окупаційних військ у 2023 році.

Нагадаємо, що 5 січня голова Служби Безпеки України Василь Малюк пішов з посади глави відомства. Та все ж, за словами Малюка, він залишається в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня.

