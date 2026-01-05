Зеленський призначив першого заступника керівника ОП Буданова: хто обійняв посаду

Президент України Володимир Зеленський призначив на нову посаду першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю. Відтепер він буде першим заступником голови Офісу президента Кирила Буданова.

Указ про призначення Сергія Кислиці першим заступником керівника ОП №14/2026 опубліковано на офіційному сайті 5 січня. В указі №13/2026 ідеться, що перший заступник виконуватиме повноваження голови Офісу президента в разі його тимчасової відсутності.

Крім того, Володимир Зеленський указом №15/2026 від 5 січня призначив своєю позаштатною радницею з питань економічного розвитку Христину Фріланд — канадську письменницю, журналістку та політикиню українського походження. Президент України пояснив своє рішення тим, що Фріланд фахово володіє відповідними питаннями та має великий досвід залучення інвестицій і проведення трансформацій в економіці.

Що відомо про Сергія Кислицю

Сергій Кислиця народився у Києві 1969 року. Здобув освіту за спеціальністю "Міжнародне право" в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З лютого 2020-го по лютий 2025 року посол Сергій Кислиця був постійним представником України при Організації об'єднаних націй. З лютого 2025-го він обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України.

Нагадаємо, про те, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов очолить Офіс президента, Володимир Зеленський повідомив 2 січня.

Також Зеленський анонсував масштабні відставки голів ОВА у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях.