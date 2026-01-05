Зеленский назначил первого заместителя руководителя ОП Буданова: кто занял должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на новую должность первого заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицу. Отныне он будет первым заместителем главы Офиса президента Кирилла Буданова.

Указ о назначении Сергея Кислицы первым заместителем руководителя ОП №14/2026 опубликован на официальном сайте 5 января. В указе №13/2026 говорится, что первый заместитель будет исполнять полномочия главы Офиса президента в случае его временного отсутствия.

Кроме того, Владимир Зеленский указом №15/2026 от 5 января назначил своим внештатным советником по вопросам экономического развития Кристину Фриланд — канадскую писательницу, журналистку и политика украинского происхождения. Президент Украины объяснил свое решение тем, что Фриланд профессионально владеет соответствующими вопросами и имеет большой опыт привлечения инвестиций и проведения трансформаций в экономике.

Что известно о Сергее Кислице

Сергей Кислица родился в Киеве в 1969 году. Получил образование по специальности "Международное право" в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С февраля 2020-го по февраль 2025 года посол Сергей Кислица был постоянным представителем Украины при Организации объединенных наций. С февраля 2025-го он занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Напомним, о том, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов возглавит Офис президента, Владимир Зеленский сообщил 2 января.

Также Зеленский анонсировал масштабные отставки глав ОГА в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областях.