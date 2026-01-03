Зеленский анонсировал масштабные отставки глав ОВА: кто потеряет должности

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение новых руководителей нескольких областных администраций. По его словам, новые главы должны начать работать уже на следующей неделе.

О подготовке решений по назначению и замене руководителей ОВА президент сообщил на своей странице в Telegram. Кадровые изменения планируются в областных администрациях пяти регионов: Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областей.

"Круг кандидатур определен. Завтра будут приняты решения, и рассчитываю, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время согласует назначения. На следующей неделе новые руководители областей должны начать работать", — заявил Зеленский.

Замена руководителей ОВА: кто занимает должности сейчас

Отметим, председателем Тернопольской ОВА сейчас является Вячеслав Негода. Начальник Черновицкой ОВА — Руслан Запаранюк. В Полтавской ОГА временно исполняющим обязанности начальника является Владимир Когут, а в Днепропетровской — Владислав Гайваненко.

В Винницкой областной администрации начальника пока нет вообще после увольнения Сергея Борзова в июне 2024 года, а его первым заместителем является Наталья Заболотная.

Напомним, 3 января президент Украины Владимир Зеленский предложил министру обороны Денису Шмыгалю должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра.

Предложение стать новым министром обороны президент озвучил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

До того, 2 января, Зеленский сообщил, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов возглавит Офис президента.